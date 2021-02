Oroscopo del Corriere di domenica 7 febbraio 2021: le previsioni segno per segno

06 febbraio 2021 a

Arriva come ogno giorno l'oroscopo del Corriere. Qui di seguito le previsioni delle stelle per la giornata di domenica 7 febbraio 2021: Segno per segno ecco le cosa dicono gli astri.

ARIETE

Eventi negativi possono renderti la giornata difficile. Non dare la colpa a te stesso: la prima cosa da fare è liberare la mente da cattivi pensieri.

TORO

Se riuscirai a goderti la giornata sarà tutto merito tuo e del tuo spirito combattivo. Però preparati a tirare fuori gli artigli: ci sarà da lottare.

GEMELLI

Il mondo si presenta come un ampio spazio da esplorare ai tuoi occhi: avrai voglia di viaggiare, anche se solo con la fantasia.

CANCRO

C'è qualcosa o qualcuno che potrebbe darti fastidio. La sensazione non è piacevole e condizionerà inevitabilmente l’umore se non trovi un rimedio.

LEONE

La vita non è tutta rose e fiori, soprattutto se non sei una persona particolarmente predisposta ai fiori e alle rose. Apriti di più alla gioia dell’amore.

VERGINE

Qualcosa ti spinge ad evadere, fisicamente e mentalmente. Se hai bisogno dei tuoi spazi, prenditeli, ma non pretendere nulla dagli altri.

BILANCIA

L'equilibrio di solito è il tuo forte, ma oggi qualcosa sembra essersi rotto: sembra che il tuo cammino, purtroppo, sia unidirezionale.

SCORPIONE

L'umore è ottimo e questo ti aiuta a superare eventuali difficoltà che si presenteranno. Avrai voglia di stare a lungo insieme alle persone che ami.

SAGITTARIO

Potresti aver bisogno di un aiuto, anche economico, e la cosa non ti fa sentire a tuo agio. Ma non puoi pensare di fare tutto da solo stavolta.

CAPRICORNO

Il desiderio di realizzare i tuoi obiettivi si sposa con la convinzione di avere i mezzi sufficienti per riuscirci. E questa consapevolezza ti aiuterà.

ACQUARIO

Guardarti allo specchio oggi avrà un effetto duplice: da un lato vedi una persona matura e capace, dall'altro senti di non essere completo.

PESCI

La voglia di goderti la giornata, soprattutto se non dovrai lavorare, ti renderà particolarmente sensibile al richiamo della festa. Occhio alle tentazioni.

