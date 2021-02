Grande Fratello Vip 5, Alda D'Eusanio su Laura Pausini: "Ha uno che la mena". Le dichiarazioni choc | Video

06 febbraio 2021 a

La dichiarazione fa il giro del web con un video su Twitter pubblicato dal'account de Il Grande flagello. Parliamo del Grande Fratello vip 5 e di quello che sta succedendo nella casa nella quale ieri, 5 febbraio 2021, sono entrate le telecamere di Canale 5 per una puntata emozionante.

Lontano dal piccolo schermo, la vita va avanti negli studi di Cinecittà e i coinquilini capita che ascoltino dei pezzi musicali cult come "strani amori" di Laura Pausini. Il video riprende il momento in cui, mentre nella casa del Grande Fratello Vip risuonava la voce della cantante, Alda D’Eusanio, parlando con Samantha De Grenet, ha detto in maniera papale papale: "Questa c’ha uno che la mena, la crocchia in una maniera. Il chitarrista che sta con lei e le ha dato anche una figlia, pare che la crocchi di botte". Samantha de Grenet è evidentemente stupita e frena: "Ma che dici? Si amano da impazzire".

Ma quello che è detto è detto. Alda D’Eusanio insomma, non si trattiene. Dopo aver parlato di Maria De Filippi e del suo essere madre, la D’Eusanio, mentre si trovava in bagno con le altre inquiline della casa tra le quali Samantha De Grenet, ha rilasciato la dichiarazione sulla Pausini in maniera naturale come si vede dalle immagini.

Dopo aver rischiato la squalifica per l’utilizzo di un termine razzista, la D’Eusanio ha così rilasciato un commento sulla vita della Pausini, da sempre molto riservata. Le parole pronunciate dalla conduttrice sulla grande artista italiana stanno facendo molto discutere i social.

La regia del Grande Fratello Vip dopo la dichiarazione sulla cantante, ha staccato il collegamento concentrandosi su un’altra zona della casa. Per la cronaca Laura Pausini è candidata ai Golden Globes 2021. Da parte sua non è arrivato alcuno commento su questa dichiarazione nel reality.

