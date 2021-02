Ascolti tv 5 febbraio 2021, Il Cantante Mascherato batte il Grande Fratello Vip

06 febbraio 2021 a

Ascolti tv di venerdì 5 febbraio 2021. La sfida la vince Rai1 con Il Cantante Mascherato che dopo l'avvio soft della scorsa settimana (era all'esordio con la seconda edizione), riesce a piegare Il Grande Fratello Vip su Canale 5.

Nella prima sfida c'era stato un testa a testa fra i due programmi del venerdì in prima serata. Stavolta il Gf vip ha avuto un calo di ascolti. Rai Uno invece è rimasta stabile con il numero di spettatori e tanto è bastato per ottenere il successo "di tappa". Ecco il dettaglio della serata davanti al piccolo schermo.

Rai Uno – Il Cantante Mascherato 2: 3.605.000 di spettatori e il 16.2% di share;

Canale 5 – Grande Fratello Vip 5: 2.965.000 di spettatori e il 16.8% di share;

Rai Due – The Good Doctor: 1.470.000 di spettatori e il 5.4% di share; The Resident: 1.096.000 di spettatori e il 4.8% di share;

Rai Tre – Titolo V: 640.000 spettatori e il 2.7% di share;

Rete 4 – Quarto Grado: 1.188.000 di spettatori e il 5.9% di share;

Italia 1 – Freedom Oltre il Confine: 1.084.000 di spettatori e il 5.1% di share;

La7 – Propaganda Live: 1.258.000 di spettatori e il 6.4% di share;

TV8 – Sotto assedio – White House Down: 663.000 spettatori e il 2.8% di share;

Nove – I migliori Fratelli di Crozza: 590.000 spettatori e il 2.3% di share.



Pomeriggio e del preserale: ecco qui di seguito il dettaglio dei programmi con i risultati.



Canale 5 – Uomini e Donne: 2.952.000 di spettatori e il 21.9% di share;

Rai Uno – La Vita in Diretta: non in onda;

Canale 5 – Pomeriggio Cinque: 2.169.000 di spettatori e il 16.9% di share nella prima parte; 2.637.000 di spettatori e il 17.5% di share nella seconda parte;

Rai Uno – L’Eredità: 4.901.000 di spettatori e il 23% di share;

Canale 5 – Caduta Libera: 3.783.000 di spettatori e il 18.1% di share;

Rai Uno – Soliti Ignoti: 4.856.000 di spettatori e il 17.5% di share;

Rai Tre – Un Posto al Sole: 1.569.000 di spettatori e il 5.8% di share;

Canale 5 – Striscia la Notizia: 4.182.000 di spettatori e il 15.1% di share.

