Il Cantante mascherato 2, ecco chi si nasconde dietro le 7 maschere rimaste in gara: i nomi dei vip

La seconda puntata de Il Cantante Mascherato 2 in onda venerdì 5 febbraio 2021 ha visto l'eliminazione del Baby Alieno e della Pecorella. La maschera riabilitata, il Baby Alieno appunto (era uscita nella prima puntata) è stata protagonista di un doppio spareggio, il secondo dei quali ha perso con la Tigre Azzurra.

Il Cantante mascherato 2, Baby Alieno: svelata la coppia incredibile, nessuno l'ha pronosticata

Di maschere in gara ne restano sette e le puntate che rimangono del fortunato programma di Rai1 condotto da Milly Carlucci, sono tre. Vediamo chi si nasconde dietro la maschera di ognuna di queste maschere secondo gli ultimi indizi.

La Giraffa si è esibita nel finale del programma in "Bam Bam twist" di Achille Lauro. Patty Pravo dice che potrebbe non trattarsi di un uomo. Facchinetti pensa possa trattarsi di Raffaella Carrà mentre Caterina Balivo sostiene si tratti di Katia Ricciarelli. È d'accordo Flavio Insinna.

Ecco il Gatto. Secondo Costantino Della Gherardesca: "Il gatto è gay, sono convinto" e il conduttore opta per Gabriel Garko. Con lui è d'accordo Patty Pravo. Caterina Balivo nota che il suo non è un inglese perfetto e indica Clementino. Facchinetti fa una scelta azzardata: Sfera Ebbasta.

Il Pappagallo: per Patty Pravo si nasconde Christian De Sica. Sulla linea anche Flavio Insinna. Costantino Della Gherardesca è di un'altra opinione, crede si tratti di Francesco Renga. Caterina Balivo: "La voce mi è arrivata come fosse Enrico Ruggeri", nonostante gli indizi la portino a pensare inevitabilmente a De Sica.

Per l'Orsetto Patty Pravo dice: "Valentino Rossi". Per Francesco Facchinetti potrebbe trattarsi di Ben del duo Benji e Fede. Secondo Flavio Insinna è Jury Chechi, mentre per Costantino è Paolo Belli. Caterina balivo nota la sua agilità, ricorda che è padre di tre figli, quindi è Marco Morandi. Ma il pubblico approva un'opzione valida: Tommaso Paradiso.

La Farfalla, Francesco Facchinetti spara: "Mi piacerebbe che nella farfalla ci fosse Maria Stella Gelmini, impazzirei!". Patty Pravo: "È una professionista, cantare questa canzone non è una cosa semplice. Dico Silvia Mezzanotte, perché è una che possiede queste doti vocali". I giudici sono d'accordo sul fatto che si tratti di una cantante professionista, si ipotizza Anna Tatangelo. Caterina Balivo: "Secondo me sei Annalisa Minetti". Il parere di Flavio Insinna: "Mi sarebbe piaciuto pensare Jessica Notaro, ho riflettuto molto sulle sue parole simbolo di libertà".

Il Cantante mascherato 2, Pecorella: giù la maschera. Ovazione: indovina solo Flavio Insinna

La Tigre azzurra: per Patty Pravo è Platinette. Secondo La Gherardesca si tratta di Claudio Amendola. Caterina Balivo propone Claudio Lippi. Francesco Facchinetti sostiene che dietro la maschera si nasconda un doppiatore, nello specifico Luca Ward. Flavio Insinna propone Adriano Pappalardo.

Indizi per il Lupo. Secondo i giudici dietro la maschera si nasconde un artista napoletano. "Ho pensato a Vincenzo Salemme ma è sul set di un film, credo sia Gigi d'Alessio: cercava la stella per stare al centro, quindi è un vero cantante", azzarda Caterina Balivo. Secondo Costantino della Gherardesca è Riccardo Fogli dei Pooh. Facchinetti sostiene invece sostiene possa essere Max Giusti: "Ho riconosciuto il suo timbro ella voce quando cerca di imitare Renato Zero". Secondo Flavio Insinna potrebbe persino trattarsi di Stefano De Martino. La prossima puntata schiarirà qualche idea e c'è chi uscirà di scena.

Il Cantante Mascherato 2, stasera torna a sorpresa il Baby Alieno con un nuovo vip nascosto: subito lo spareggio

