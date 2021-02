Grande Fratello Vip 5, Samantha De Grenet e Alda D'Eusanio in nominatin

06 febbraio 2021 a

a

a

Samantha De Grenet e Alda D'Eusanio finiscono in nomination. E' l'epilogo della puntata del 5 febbraio del Grande Fratello Vip andata in onda su Canale 5. Le nomination sono arrivate al termine del meccanismo dei piramidali. La puntata è stata piuttosto emozionante. Al centro della puntata il dolore di Dayane Mello dovuto alla scomparsa improvvisa del fratello, morto in un incidente stradale a soli 26 anni.

Signorini in studio ha raccontato cosa è accaduto: "Dayane ha scelto per il momento di vivere il suo dolore all'interno della casa e noi rispettiamo la sua scelta". La vip meno votata è stata la vip meno vitata e dunque è finita al televoto. La puntata è continuata con Andrea Zelletta che incontrerà il papà Mimmo. "Io non sono glaciale, solo che nemmeno mio padre me l'ha mai detto e sono cresciuto dando per scontato il ti voglio bene. Esternare è bello. per era come una vergogna, no anzi era solo scontato, sbagliando, ora è il omento di recuperare. C'è tempo. Sono fiero di te, questa parola comodino ti stava stretto e ora sei un armadio a sei ante. Aprendo questo armadio hanno trovato un Andrea che non conoscevano, un ragazzo da sposare. Siamo tutti fieri di te, all'inizio ti eri chiuso nel guscio, non pervenuto, adesso ti amano tutti", ha detto al figlio.

Giulia Salemi ha affrontato in trasmissione il rapporto con la sorella Nausica: "E' la mia sorella non di sangue che i miei genitori hanno trovato in una culla. Non sono stata una sorella esemplare", racconta Giulia durante una chiacchierata a cuore aperto. "L'ho cercata via social ma ha cambiato nome", ammette l'influencer con occhi tristi, ma Alfonso ha una sorpresa per lei: un'intervista di Nausica: "Non mi sono mai dimenticata di Giulia, io avevo lei e io avevo lei, non ho mai smesso di pensarla".

GfVip 5, Dayane Mello in lacrime per la morte del fratello Lucas in un incidente stradale: "Resto nella casa, fuori non ho nessuno"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.