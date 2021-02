Affari tuoi viva gli sposi, pacchisti vip per l'ultimo assalto di stasera su Rai1 al montepremi di 300 mila euro

06 febbraio 2021 a

Ultimo atto e attesa per il pacco che può far vincere 300 mila euro. Si conclude stasera, sabato 6 febbraio 2021, l’appuntamento con “Affari Tuoi (Viva gli Sposi!)”, il varietà condotto da Carlo Conti, in onda alle 20.35 su Rai1. Il gioco funziona così: una coppia prossima al matrimonio avrà l’obiettivo di aggiudicarsi il pacco contenente il montepremi più alto: 300mila euro.

A oggi nessuno c’è riuscito, ma le coppie che hanno preso parte alle puntate precedenti sono riuscite a “regalarsi’ cifre piuttosto consistenti. Un ruolo importante all’interno dello show, con la loro simpatia e ironia, lo avranno i 10 testimoni ospiti. Chiamiamoli "pacchisti".

Questa sera in veste di dame ci saranno Pamela Camassa, Claudia Gerini e Marisa Laurito; in veste di cavalieri, invece, vedremo Gigi Buffon (Ubaldo Pantani), Maurizio Casagrande, Massimo Ceccherini, Gabriele Cirilli, Mago Forest, Nino Frassica e Francesco Pannofino. A loro il compito non solo di aprire (su indicazione dei fidanzati) i 20 pacchi contenenti i vari premi, ma anche di sciogliere il ghiaccio nei momenti clou del varietà.

E poi attenti alle trame del dottore, che con le sue proposte telefoniche insinuerà dubbi su dubbi ai promessi sposi con varie offerte, a volte diaboliche, a volte, perché no, interessanti.

Altro momento molto atteso è quello legato al pacco “Feeling”; si tratta di una serie di domande sulla storia personale dei fidanzati, i loro gusti e le loro abitudini: se i due promessi risponderanno nello stesso modo ai quesiti posti, mostrandosi davvero affiatati, avranno la possibilità di aggiudicarsi fino a 10.000 euro, che si aggiungeranno alla eventuale vincita finale. Il gioco si concluderà quando la coppia scoprirà il premio contenuto nel suo pacco. In quel momento si comprenderà quanto l'intuito e la fortuna avranno aiutato i promessi sposi a concretizzare il loro sogno nel modo migliore. Vedremo come andrà questo ultimo assalto, quello di stasera.

