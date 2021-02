Il Cantante mascherato 2, Baby Alieno: svelata la coppia incredibile, nessuno l'ha pronosticata

05 febbraio 2021 a

Eccola l'identità del Baby Alieno. "Giù la maschera" gridano tutti dopo che allo spareggio vince la Tigre Azzurra che passa così alla terza puntata del Cantante Mascherato 2. La coppia che nessuno ha pronosticato nella giuria è quella formata da Gigi e Ross che escono con la felpa: "Una bellissima esperienza che ha stupito anche noi" commentano i comici uscendo dalla maschera davvero impegnativa,

Il Baby Alieno è stato ancora protagonista della seconda puntata de Il cantante mascherato 2 in onda su Rai1 venerdì 5 febbraio. Per meglio dire il nuovo Baby Alieno perché la maschera era uscita di scena nella prima puntata con nascosti I Ricchi e Poveri che di fatto, sfiniti, avevano rinunciato. Poi "ripescato" da Milly Carlucci, il Baby Alieno ha affrontato lo spareggio in questa seconda puntata (in apertura di programma) contro la Pecorella (sotto la maschera si nascondeva Alessandra Mussolini con lo stupore generale) e l'ha vinto col 60% dei consensi.

Secondo spareggio quindi nella stessa puntata per il Baby Alieno. Non era mai successo prima. “Sono simpatico, ho un ottimo rapporto con me stesso e amo lo sport. Nello spazio fa veramente freddo, si arriva a temperature vicino allo…zero assoluto. Sono atterrato sulle Montagne Rocciose” è l'indizio fondamentale. Poi la canzone, via alla musica in studio con grandioso balletto di coreografia. E così il Baby Alieno intona “Triangolo” di Renato Zero e anche in questo caso si è avuta la sensazione che si tratti di una voce femminile e di una voce maschile all’interno del costume. Caterina Balivo e Patty Pravo confermano i Jalisse e Massimiliano Rosolino, Costantino Della Gherardesca dice Guillermo Mariotto. Francesco Facchinetti parla invece di Cristina D’Avena con Guillermo Mariotto. Per Flavio Insinna, invece, dietro la maschera c’è Il Volo. Nessuno ha capito molto: la realtà è stata davvero diversa al momento di rivelare l'identità

