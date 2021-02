Il Cantante mascherato 2, Pecorella: giù la maschera. Ovazione: indovina solo Flavio Insinna

05 febbraio 2021 a

Il Cantante mascherato 2: ecco chi è la Pecorella. Nella seconda puntata in onda venerdì 5 febbraio su Rai1, perde lo spareggio col Baby Alieno 'riabilitato' dopo che all'esordio la scorsa settimana I Ricchi e Poveri che si nascondevano all'interno erano usciti allo scoperto e che è stato ripresentato da Milly Carlucci con altro vip all'interno.

Alla fine il verdetto dice "giù la maschera" alla Pecorella e in apertura di programma ecco svelata l'identità nascosta. E' quella di Alessandra Mussolini che solo uno aveva pronosticato in giuria: Flavio Insinna. La Pecorella nello spareggio ha ottenuto solo il 40% dei consensi. Al verdetto con i numeri che non si fermavano mai neanche al segnale di stop di Milly Carlucci, ecco tutti gridare “Giù la maschera!" Operazioni elaborate per liberare la persona o le persone all'interno della maschera. Poi ecco apparire Alessandra Mussolini. Impensabile, ma c'è chi ha centrato il verdetto. E non a caso è il re dei quiz: Flavio Insinna. Il conduttore dell'Eredità aveva centrato il personaggio. E per arrivare a tanto ha seguito alcuni indizi. Alessandra Mussolini ha infatti cantato una canzone in giapponese scritta per lei da Cristiano Malgioglio. “Stavo morendo dalle risate sotto quel costume. La voce mia è uguale, identica e precisa a quella di Francesca Fialdini”, dice una volta smascherata Alessandra “Vi ringrazio, siete dei giudici meravigliosi. Io sono abituata a certe mazzate!”.

Al termine della performance vocale, i giudici avevano formulato le loro ipotesi sull’identità del personaggio famoso nascosto sotto il costume “ovino”.

A partire è stata Caterina Balivo, la quale ha fatto il nome certo a suo dire di La Pina, mentre Costantino Della Gherardesca era andato su Ambra Angiolini. Patty Pravo aveva ipotizzato trattarsi di una donna fiera e libera, quale Milena Vukotic. Flavio Insinna era andato dritto su Alessandra Mussolini. Francesco Facchinetti aveva sparato Michelle Hunziker. Poi invece la realtà, ecco comparire la soluzione di Insinna: Alessandra Mussolini.

