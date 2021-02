Linea Bianca in Veneto: da Auronzo a Cortina d'Ampezzo passando per il lago di Misurina

05 febbraio 2021 a

Le montagne del Veneto protagoniste della puntata di Linea Bianca che andrà in onda sabato 6 febbraio alle 14 su Rai Uno. Il programma condotto Massimiliano Ossini e Giulia Capocchi andranno alla scoperta dei magnifici paesaggi delle Dolomiti. Si partirà da quota 3.321, ossia dalla vetta del Monte Cristallo insieme agli Scoiattoli di Cortina un gruppo di scalatori e guide alpine che si è fatto conoscere in tutto il mondo. Poi la trasmissione si occuperà di due simpatiche discipline "invernali" per tenersi in forma.

Lo Sky running e il dog-trekking. Nel primo caso si tratta di una disciplina di corsa che si svolge in alta montagna su percorsi come sentieri, morene, rocce o neve, a quote che possono raggiungere o superare i 4.000 metri. Il dog trekking prevede vere e proprie escursioni in cui il padrone avrà bisogno dell’aiuto del suo cane. Un modo divertente e leggero per tenersi in forma insieme all'amico peloso a quattro zampe. Poi ci si sposterà sul massiccio delle 5 torri dove i ragazzi del soccorso alpino svolgeranno delle simulazioni per le emergenze. Inevitabile un passaggio davanti al Palazzo del Ghiaccio di Cortina insieme al sindaco per ricordare le Olimpiadi invernali del 1956 e quelle, assegnate a Milano-Cortina, del 2026. Subito dopo gli inviati si sposteranno a Vigo di Candore per scoprire la Cappella di Sant'Orsola considerata uno dei gioielli artistico-architettonici più rilevanti di queste montagne. Si tratta di una donazione di una famiglia facoltosa del posto. Le telecamere di Linea Bianca arriveranno poi sulle rive del Lago di Misurina alla scoperta dell'unico centro delle Dolomiti per la cura e la riabilitazione della malattie respiratorie del bambino e dell'adolescente.

Infine spazio ai prodotti della terra con la ricerca dei narli e dell'erba talagona. Finale all'insegna della cucina nel rifugio Padova con ricette tipiche del territorio e una "lezione" sulla sana alimentazione di montagna.

