Domenica In, da De Girolamo a Panariello fino a Giallini: tutti gli ospiti di Mara Venier del 7 febbraio 2021

Sono usciti i nomi degli ospiti di Domenica In del 7 febbraio 2021. In diretta dagli Studi ’Fabrizio Frizzi' di Roma va in onda l'appuntamento con la 22ma puntata alle ore 14 su Rai1.

Mara Venier riceverà visite di primo piano nel suo salotto. Come di consueto molti saranno i temi trattati così come molti saranno i volti proposti anche stavolta tra cui spiccano - secondo quanto ha comunicato ufficialmente la Rai in giornata - quelli di Giorgio Panariello e Marco Giallini che saranno i protagonisti di una divertente intervista con Mara Venier oltre a dare qualche anticipazione sul loro nuovo show ’Lui è peggio di me', che andrà in onda su Rai3 da giovedì 11 febbraio.

Poi nel ssalotto di zia Mara è stato annunciato Costantino della Gheradesca, amatissimo giudice nel programma di Milly Carlucci ’Il Cantante Mascherato', trasmissione del venerdì sera su Rai1 che ha consumato la puntata numero due della seconda edizione: si racconterà tra carriera e vita privata mentre Nunzia De Girolamo sarà presente in studio per presentare il suo nuovo programma ’Ciao Maschio', che debutterà su Rai1 in seconda serata da sabato 13 febbraio.

E ancora verrà dato spazio a Gabriele Cirilli che, nei panni dello Chef ’Du Cyrill’, presenterà una tipica ricetta di dolci per Carnevale. Vincenzo De Lucia, bravissimo imitatore e trasformista del programma di Rai2 ’Stasera tutto è possibile' interverrà interpretando uno dei suoi personaggi più amati mentre per la musica, interverranno i The Kolors con il loro nuovo singolo ’Mal di gola' e come di consueto ampio spazio dedicato alla Campagna di Vaccinazione in atto nel nostro Paese con il Prof. Fabrizio Pregliasco presente in studio insieme alla giornalista Giovanna Botteri: in collegamento ci saranno il Prof. Matteo Bassetti e le gemelle Alice ed Ellen Kessler.

Un appuntamento ricco di ospiti sulla rete ammiraglia della Rai e dove non mancheranno siparietti, anche inattesi.

