Verissimo, Michele Bravi racconta il rapporto con l'ex fidanzato e il percorso in terapia. Gli altri ospiti

Nuovo appuntamento, come ogni sabato pomeriggio, con Verissimo su Canale 5. Sabato 6 febbraio, alle ore 16 su Canale 5, c'è il programma condotto da Silvia Toffanin.

E' prevista la presenza di Michele Bravi nel salotto che si racconterà al pubblico. Per la prima volta in studio l’attrice Anna Valle e Federico Zampaglione, frontman dei Tiromancino e regista.

Ha raggiunto il successo in Italia interpretando il ruolo della “gatta nera” nel quiz “Il mercante in fiera”. A Verissimo Ainett Stephens parla dei drammatici motivi che l’hanno indotta a lasciare la tv per concentrarsi sulla sua famiglia.

E ancora, ospiti del talk show: l’irriverente opinionista di “Grande Fratello Vip” Antonella Elia e Fiordaliso, che festeggia i suoi quarant’anni di carriera.

Grande protagonista della puntata sarà Michele Bravi che ripercorrerà quanto successo nel 2018 quando è rimasto coinvolto in un incidente stradale nel quale ha perso la vita Rosanna Colia: “Ho attraversato un momento di buio enorme, ma io qui ho rotto il mio silenzio. Oggi ritorno a vedere le cose”.

Ad accompagnarlo, mentre percorreva quel tunnel che sembrava senza via d'uscita - riferisce il sito fanpage.it - , c'era il suo fidanzato. Una persona che si è rivelata fondamentale per aiutarlo: “Era il mio ragazzo con cui ho condiviso tanti mesi della mia vita. Nel momento in cui quella storia stava nascendo non ne riconoscevo l’importanza. La mia vita a un certo punto ha subito uno strappo e il buio è arrivato davanti ai miei occhi in maniera violenta: avevo perso contatto con il reale. La sua presenza è stata un motivo per orientarsi. Credo sia la persona più umana che abbia conosciuto, senza la sua umanità tante cose non le avrei capite e risolte”, riferisce ancora la fonte con le parole di Michele.

Due anni fa questo ragazzo è partito e la storia è giunta al capolinea e Michele ha seguito un percorso di terapia: Michele Bravi attualmente è single.

