ItaliaSi!, il podio di Marco Liorni di sabato 6 febbraio 2021 su Rai1: c'è anche Amadeus

Domani, sabato 6 febbraio 2021, va in onda un nuovo appuntamento con l’ormai celebre podio del pomeriggio di Rai1. Alle 16.45, come di consueto, Marco Liorni condurrà ItaliaSì! con al suo fianco, vari personaggi dello spettacolo e della cultura che si metteranno in gioco confrontandosi su temi delle persone comuni, per conquistare con allegria, il pubblico in collegamento e quello a casa.

Nella ventunesima puntata del programma - viene annunciato dalla Rai -, grande protagonista sul podio sarà Amadeus per parlare del rapporto personale e professionale che lo lega al Festival di Sanremo. Il piccolo Davide racconterà di un grande sogno che ha potuto realizzare, in collegamento da Cavaglià (Biella), Caterina Varvello parlerà di un calendario per beneficenza, mentre Manuel Bortuzzo porterà gli spettatori a riscoprire la bellezza del Colosseo appena riaperto. Tante anche le tematiche delicate: salirà sul podio Hillarry Sedu, l’avvocato di 34 anni di origini nigeriane, per raccontarci la disavventura ripresa dai giornali, che gli è capitata durante un’ udienza in tribunale e che ha fatto gridare al razzismo.

Si parlerà ancora di covid con tutte le buone notizie degli ultimi giorni e ovviamente, dei vaccini: il dottor Nicola Mumoli, primario di Medicina interna e responsabile del Reparto Covid negli ospedali di Magenta e Abbiategrasso, spiegherà perché ha rinunciato al vaccino al quale aveva pieno diritto, per mettersi in coda dietro a chi è più a rischio di infettarsi.

Dal podio, racconterà poi la sua guarigione dal Covid la signora Claudia, la prima paziente in Italia curata con gli anticorpi monoclonali, innovativo metodo approvato nel nostro Paese dall'Aifa solo in questi giorni. La Regia di ItaliaSì! è di Salvatore Perfetto. La sigla “Italia d’Oro” di Pierangelo Bertoli è stata riarrangiata per l’occasione dal figlio Alberto. Un programma che vede anche questa settimana un podio nutrito con Amadeus molto atteso.

