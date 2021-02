Domenica Live e Live Non è la d'Urso, anticipazioni e ospiti del 7 febbraio: "Rintracciati alcuni dei figli segreti di Claudio Villa"

05 febbraio 2021 a

Domenica Live e Live Non è la d'Urso di domenica 7 febbraio 2021. Barbara d'Urso ha sveltato alcuni degli ospiti nel corso del programma di Canale 5, Pomeriggio 5, andato in onda venerdì 5 febbraio,

Domenica Live, Ivano Michetti dei cugini di Campagna: "E' stato un miracolo", in ripresa dopo ictus e due operazioni al cuore

E' questo un classico ormai della conduttrice che al termine della trasmissione del venerdì della rete ammiraglia Mediaset, dà alcune anticipazioni dei due programmi che anima in presentazione e creatività la domenica su Canale 5.

A Live Non è la d'Urso che va in onda in prima serata, tra i tanti ospiti è annunciato Walter Zenga ex portiere dell'Inter e della Nazionale italiana di calcio che sarà in studio insieme alla moglie (è la prima volta) Raluca Rebedea.

E ancora la metaformosi di Jasmine Carrisi, la figlia di Albano e Loredana Lecciso. E ancora la rivelazione di Francesco Baccini sulla storia d'amore con Maria Teresa Ruta.

Quindi l'audio choc sulla morte di Diego Armando Maradona, in studio il figlio del Pibe de Oro. E' annunciato anche Juliano Mello, il fratello di Dayane Mello, modella finalista del Grande Fratello Vip 5. Juliano è stato colui che ha annunciato la morte del fratello Lucas (27 anni) sui social rimasto vittima di un incidente stradale in Brasile con la sua auto che si è schiantata contro un camion,

Il pomeriggio va in onda invece Domenica Live. Barbara d'Urso ha annunciato già la presenza di Christian e Dora Moroni. "Abbbiamo mandato Dora a fare le prove dell'abito da sposa": i due si risposeranno. La coppia sarà quindi in studio. E ancora: "Rintracciati alcuni dei figli segreti di Claudio Villa", nella scorsa puntata era stato rivelato che ci sarabbero un figlio in Russia, uno in Giappone e tre in Italia. Poi verrà ricordato ("un ricordo meraviglioso" Pietro Taricone con tanti amici che hanno fatto con lui il Grande Fratello 1.

