Propaganda Live, le riflessioni sulla crisi e i retroscena del lavoro di Mario Draghi

Stasera in tv, 5 febbraio, su La7 come al solito va in onda Propaganda Live, lo show condotto da Diego Bianchi detto Zoro, affiancato dal bravo e apprezzato disegnatore satirico Marco Dambrosio, in arte Makkox. La puntata si annuncia particolarmente intensa, anche alla luce della complessa situazione politica (ma anche economica e sanitaria) che sta vivendo il Paese. E' facile immaginare che nel corso degli ultimi giorni la redazione si sia impegnata in numerosi e particolari servizi che come al solito strapperanno più di un sorriso e di una riflessione ai telespettatori.

Il primo ospite della puntata di oggi sarà Filippo Ceccarelli. Scrittore ed esperto cronista parlamentare, affronterà proprio con Zoro i temi della crisi politica e le evoluzioni delle ultime ore alla luce della seconda giornata di consultazioni di Draghi. Diego Bianchi ospiterà poi Francesca Mannocchi: stessi temi anche con la regista e giornalista, anche lei esperta di questi argomenti, tra l'altro ha lavorato anche con grandi nomi della televisione come Al Jazeera e Sky Tg24. L'ospite musicale della puntata di questa sera sarà invece Mario Biondi. E' appena uscito il suo ultimo disco che si intitola Dare. E' un album omaggio a Donny Hathaway, pubblicato lo scorso 28 gennaio in occasione dei suoi cinquant'anni.

Naturalmente lo "scheletro" di Propaganda Live sarà quello di tutte le puntate: il monologo di Valeria Aprea, Fabio Celenza, Memo Remigi. E ancora isilenzi di Alessio Marzilli e Tolleranza Zoro. Poi gli ospiti fissi: Paolo Celata, Francesca Schianchi, Constanze Reuscher. Naturalmente i loro interventi diventano ancora più interessanti del solito considerando il tema principale della serata e cioè proprio i retroscena della situazione politica e la formazione del nuovo governo a cui si sta dedicando "con riserva" l'economista Mario Draghi dopo il fallimento di rimettere insieme la precedente maggioranza per dare vita al Conte Ter.

