Grande Fratello Vip, lo sfogo di Dayane Mello: "Lucas voleva che andassi avanti"

Stasera in tv, 5 febbraio, su Canale 5 una puntata di Grande Fratello Vip che si annuncia molto particolare e drammatica. Sono giorni durissimi per Dayane Mello. E' ovviamente segnata dalla notizia della morte del fratello Lucas che in Brasile ha perso la vita ad appena 27 anni in un incidente stradale, schiantandosi con l'auto contro un camion. Il tragico lutto ha lasciato il segno su tutti gli ospiti della casa che stanno cercando di stare vicini alla modella. Lei si è sfogata con Rosalinda Cannavò. Ovviamente parole molto dolorose. Ha confessato i suoi sentimenti ed è chiaro che stia vivendo un momento estremamente complesso. Dayane si sente in colpa ad essere rimasta nella casa "ma Juliano - spiega - mi ha detto di non mollare perché lo stesso Lucas voleva che io andassi avanti". E ancora: “Il treno andava nella direzione giusta, poi ho perso la direzione, ora non so dove sono. Mi sento persa, non so dove iniziare, non so se continuare, se tornare indietro”.

Naturalmente Rosalinda ha cercato di consolarla e di aiutarla, per quanto possibile in un momento del genere: "La vita con te è stata molto dura - le ha detto - ma Dio ha in serbo delle cose magnifiche perché sei una donna che lo merita e che ogni giorno è costretta a lottare. Meriti un po' di serenità".

Ma ovviamente sarà possibile soltanto una volta che si sarà attenuato un dolore che la segnerà per tutta la vita. Per la modella brasiliana non sono mancati abbracci di consolazione e carezze affettuose, ma naturalmente la ferita è particolarmente grave. Non potrebbe che essere così. E' facile intuire che sarà l'argomento principale della puntata di questa sera, venerdì 5 febbraio. Come al solito inizio alle ore 21.45 e ovviamente conduzione di Alfonso Signorini che potrà contare sui suoi opinionisti Antonella Elia e Pupo.

