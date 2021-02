Lamberto Sposini, la foto postata da Barbara d'Urso: "Vi saluta e vi ama tutti". Valanga di messaggi su Instagram: "Manca"

05 febbraio 2021 a

Lamberto Sposini, l'ultima immagine del giornalista è apparsa sui social grazie a Barbara D’Urso. La conduttrice di Canale 5 è andata infatti a far visita a Lamberto Sposini e ha postato su Instagram la foto del loro incontro. Insieme all'immagine dove i due appaiono sorridenti, c'è un messaggio di Barbara a corredo: "Vi saluta e vi ama tutti",

Lamberto Sposini il 29 aprile del 2011, mentre si preparava ad andare in onda con uno speciale de La Vita in diretta dedicato al matrimonio di William e Kate, fu colpito da un ictus seguito da una emorragia cerebrale che lo costrinse a un ricovero d’urgenza presso il Policlinico Gemelli di Roma. Sposini lasciò l’ospedale nel luglio del 2011 e venne trasferito in una clinica riabilitativa, in cui rimase fino al novembre dello stesso anno. Adesso vive a Milano insieme alla ex moglie Sabina Donadio.

La D’Urso è da sempre molto amica di Lamberto. E' rimasta sempre vicina all’amico giornalista e conduttore e anche in passato ha inteso celebrare qualche loro incontro con una foto e un messaggio postato sui social dove si vedono insieme. E' successo anche questa volta.

Nella didascalia della foto condivisa con Sposini, stavolta Barbara scrive, come anticipato, un eloquente: “Vi saluta e vi ama tutti”. Una foto tenera che ha riscosso una valanga di messaggi di apprezzamento e che fanno forza a Lamberto. Una serie di cuori rossi e messaggi del tipo "manca", e ancora: "Che uomo Lamberto". Un personaggio popolare, un grande giornalista i cui fan si sono riaccesi dopo la pubblicazione della foto di Barbara d'Urso.

Lamberto Sposini dopo l'intervento: "Grazie per il vostro affetto. Sto bene"

Un altro incontro, in quell’occasione celebrato da Lamberto sui social, fu quello che vide i due ritrovarsi nel 2018. Lamberto volle condividere sui social un bacio scambiato con la collega, un “Carmelita smack”, com’è solito chiamarli la conduttrice.

Lamberto Sposini in sala operatoria: "Forza Juve"

