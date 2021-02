Il Cantante Mascherato 2, stasera torna a sorpresa il Baby Alieno con un nuovo vip nascosto: subito lo spareggio

05 febbraio 2021 a

Torna su Rai1, stasera venerdì 5 febbraio 2021, Il Cantante Mascherato 2. Ci sarà anche il ritorno di una maschera che nella puntata di esordio è stata smascherata: il Baby Alieno con all'interno i Ricci e Poveri.

I quattro del gruppo musicale nel finale della puntata, dopo un improvviso malore avvertito durante la loro esibizione hanno deciso di ritirarsi dalla gara. Milly Carlucci però, conduttrice e direttore artistico, a sorpresa ha deciso di riportare in gara il personaggio. A SuperGuida Tv, ha spiegato che "non si è trattato proprio di un malore. I Ricchi e Poveri stanno benissimo e sono in ottima salute. Avevano difficoltà a respirare ma questa è una difficoltà che avvertono tutte le maschere. Anche il Gatto per esempio era molto affannato. Lo scorso anno Alessandro Greco a cui era toccato il Mastino Napoletano soffriva tantissimo tanto che ogni volta durante le prove arrivavo con il ventilatore perché rischiava di svenire per la mancanza di aria. Bisogna tener conto poi del fatto che alcuni hanno una temperatura corporea più alta", ha detto Milly Carlucci.

La conduttrice ha fatto sapere durante una puntata de La vita in diretta, che il suo intento è quello di far rientrare in gara la maschera del Baby Alieno. Questo avverrà con un nuovo artista a vestire i panni di questo personaggio: "Ne avremo uno nuovo e affronterà lo spareggio all’inizio della puntata contro la Pecorella". La prossima puntata, in onda stasera si aprirà quindi con uno spareggio, questo sebbene il nuovo concorrente non sia stato ancora ascoltato dal pubblico e dalla giuria. C'è quindi molta attesa per capire come proseguirà la trasmissione che vede una giuria in studio e una per così dire popolare, raccogliere indizi su chi sta dietro le maschere. Indizi che si esprimono attraverso le prove canore nel corso del programma.

