Stasera in tv 5 febbraio, su Italia 1 torna Freedom oltre il confine: dalla casa dell'imperatore al tesoro del prete

05 febbraio 2021

Stasera in tv, 5 febbraio, su Italia 1 dalle ore 21.20 nuovo appuntamento con Freedom oltre il confine. Il programma condotto da Roberto Giacobbo porta i telespettatori alla scoperta di luoghi e tradizioni, segreti e usanze, culture e simboli. La puntata di questa sera si sviluppa sull'asse Italia-Francia. Si comincia con un reportage dalla Privata Traiani Domus. E' la casa privata dell'imperatore Traiano nel pieno centro di Roma.

Le sale ora sono dieci metri sotto il manto stradale. Ancora splendidamente affrescate e conservate, mai mostrate prima in televisione. Gli operatori di Freedom si calano attraverso un tombino per documentare come si viveva nella casa di un imperatore. Freedom poi si dirige verso la Puglia e va alla scoperta di quella parte di territorio carsico ricco di grotte naturali e canyon. Giacobbo si reca a Mottola per quelle che sono chiamate le Grotte di Dio. Chiese scavate nella roccia a Presicce e a Lizzanello. Il sottosuolo custodisce ancora decine di frantoi ipogei, vere e proprie industrie dell’olio, che per secoli hanno illuminato l’Europa. Poi in Sardegna alla scoperta delle piante medicinali che attirano le aziende farmaceutiche di tutto il mondo e che da sempre sono sfruttate dalla medicina popolare grazie a formule segrete, tramandate di generazione in generazione. Freedom incontra chi è ancora depositario di questa secolare tradizione.

Ma Giacobbo porta i telespettatori anche alla scoperta dell’Istituto Storico dell’Arma del Genio dell’Esercito Italiano. Nel corso dei secoli sono stati costruiti ponti, strade, fortezze, castelli e lo sforzo dei corpi militari altamente specializzati è stato sempre continuo e fondamentale. Nato ai tempi dell'Antica Roma, ancora adesso custodisce segreti su alcune tra le più importanti opere e invenzioni frutto dell'ingegno italiano. Infine, come scritto in apertura, si guarda anche oltre l'Italia e si vola in Francia. Freedom si sposta a Rennes-le-Château per raccontare le ultime scoperta nel paese che dovrebbe custodire il misterioso tesoro. Perché il parroco del paese nel 1891 diventò improvvisamente ricco? C'è chi è convinto che il segreto sia ancora custodito in una camera nascosta sotto una chiesa. Ancora una volta Freedom proverà a svelare la verità ai telespettatori.

