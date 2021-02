Oggi è un altro giorno, salta la puntata del 5 febbraio. Spazio allo speciale sul governo

05 febbraio 2021 a

La formazione del nuovo governo rivoluziona i palinsesti della televisione. Nel pomeriggio del 5 febbraio a farne le spese è la trasmissione "Oggi un altro giorno" condotta da Serena Bortone che, come tutti i giorni, sarebbe dovuta andare in onda alle 14. Ma in contemporanea, come noto, sono in programma le consultazioni di Mario Draghi, incaricato dal presidente della Repubblica per formare un governo, con le delegazioni dei partiti. "Questo pomeriggio Oggi è un altro giorno non andrà in onda. Ci vediamo la prossima settimana", ha scritto la conduttrice su Twitter. Alle 14 andrà in onda il Paradiso delle Signore e a seguire lo speciale del Tg1 che seguirà in diretta le consultazioni e trasmetterà le comunicazioni delle varie delegazioni commentando i fatti con diversi ospiti in studio.

Dunque gli appassionati del salotto di Serena Bortone dovranno attendere la prossima settimana. In fin dei conti tutte le principali emittenti in questi giorni hanno cambiato i loro palinsesti per dare spazio agli speciali sulla nascita del governo. E' il caso, per esempio, del debutto della trasmissione "Lui è peggio di me" con Giorgio Panariello e Marco Giallini che era in programma per la sera del 3 febbraio, in prima serata, su Rai 3. Invece la trasmissione è slittata all'11 febbraio per fare spazio a uno speciale su quanto sta avvenendo in queste ore rispetto al governo.

Draghi incassa l'appoggio del gruppo delle Autonomie. La diretta delle consultazioni

Il primo giro di consultazioni andrà avanti fino a domani 6 febbraio. Non è escluso un secondo giro di colloqui tra Mario Draghi e le delegazioni dei partiti che, nel caso, sarannno programmate ad inizio settimana. Poi c'è l'eventuale nascita del governo. Dunque ancora per qualche giorno ci saranno altri cambi nella programmazione tv per seguire quanto sta avvenendo nei palazzi romani rispetto alla crisi di governo con le varie maratone organizzate dalle testate giornalistiche.

