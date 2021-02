La Pupa e il Secchione 2021, flirt fra la perugina Orazi e De Santis: la prova del Twerk. Eliminati Matteo e Sara | Video

05 febbraio 2021 a

Puntata scoppiettante de "La Pupa e il Secchione e Viceversa" in onda giovedì 4 febbraio 2021 su Italia1. Eliminati in questa terza puntata dopo un bagno di cultura (la prova finale) entusiasmante, sono stati il pupo Matteo Diamante e la secchiona Sara Hafdaoui. La puntata ha registrato il bacio tra Stephanie e Guidi, mentre Luca Marini si è confermato lo stratega del gruppo. Ma attenzione, uno dei flirt in corso riguarda la concorrente di Perugia, Giulia Orazi. Continua la sua presenza nel docureality e va avanti all'insegna di una storia che starebbe nascendo con il secchione Andrea De Santis, con il ragazzo che si è dichiarato attraverso una lettera.

Orazi ha anche preso parte alla prova di Twerk col suo pupo che è riuscito a riconoscerla. Lei alla fine ha chiesto a lui una cosa: "studiare di più". Torniamo agli eliminati. Matteo e Sara non hanno superato le prove. Al Syntony Test hanno perso contro un’altra coppia dei viceversa - si è trattato proprio di Gianluca e Orazi - e poi nel bagno di cultura, contro Jessica e De Santis. In quest'ultimo gioco a giudicare la coppia sono stati chiamati Francesca Barra e Cristiano Malgioglio. Il cantante si è innervosito perché il pupo Matteo non è riuscito a identificare Fidel Castro. Ha provato in tutti i modi ad aiutarlo, ricordandogli che lui steso va spesso a Cuba, ma non è servito a niente: "Ma questi ragazzi dove vivono?", ha affermato il paroliere.

Poi dicevamo del bacio che ha conquistato i telespettatori del programma: quello tra Alessio Guidi e Stephanie Bellarte. Nonostante la coppia si stata divisa da Luca Marini (tanto che Guidi ritorna con Miryea), il sentimento tra i due non si spegne e anzi riemerge col bacio. L'attesa adesso, per vedere il conccretizzarsi di una passiono o di un amore, è tutta per la perugina Orazi e il secchione De Santis. La quarta puntata chiarirà. Forse.

