Uomini e Donne, Armando contro Nicole che sceglie Carlo: lite in studio e viene rivelato un messaggio

05 febbraio 2021 a

Una puntata accesa quella di Uomini e Donne di oggi, venerdì 5 febbraio 2021. E' l'ultimo appuntamento della settimana col dating show di Canale 5 e alle 14.45 la trasmissione condotta da Maria De Filippi proporrà la registrazione che ha spoilerato il sito Il Vicolo delle News.

Dopo le scuse di Giancarlo ad Aurora Tropea, non presente in studio, la puntata - secondo le anticipazioni fornite dalla fonte - ripartirà da Maurizio Guerci che, dopo l’addio a Gemma Galgani, sta frequentando una nuova signora. Quindi ecco lo spazio per Claudio e Sabina. Sentimenti contrastanti fra i due: il cavaliere ammetterà di non aver provato niente mentre lei anticipa in studio una sensazione opposta. La dama continuerà continuerà comunque a restare seduta al centro dello studio scatenando con le opinioni contrarie di Gianni Sperti e Tina Cipollari. Sabina crede che la situazione potrebbe evolversi positivamente.

Eccoci poi a quello che potrebbe essere definito un triangolo tra Armando Incarnato, Nicole e Carlo. La dama, dopo essere uscita con entrambi, sta continuando a frequentare con più assiduità Carlo anche se non nasconde un certo timore per la distanza. Carlo, infatti, lavora a Miami e, il confronto tra i due, scatenerà la reazione di Armando Incarnato che si scaglierà contro la dama. Il punto, secondo lui, è come la donna possa pensare a un futuro con Carlo dopo aver vissuto dei momenti di coccole e attenzioni con lui. Nicole, come fanno sapere le talpe del Vicolo delle News, ammetterà di preferire Carlo e di non aver parlato dei momenti vissuti con Armando per non ferire Carlo, il cavaliere a cui tiene in modo particolare.

Il napoletano, inoltre, svelerà il contenuto di un messaggio ricevuto da Nicole in cui lei parlava di lui come di un “personaggio”. Lo studio si accenderà, a quanto è trapelato, con spiegazioni che si inseguono e con incomprensioni che aumentano. Per i dettagli l'appuntamento è a questo pomeriggio sulla rete ammiraglia Mediaset.

