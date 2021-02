La Pupa e il Secchione e viceversa, Paolella è la Secchiona di Manuel: la nuova coppia | Video

04 febbraio 2021 a

A La Pupa e il Secchione e viceversa arriva una nuova Secchiona per fare coppia con Manuel. Si tratta di Paolella, una ingegnere civile che si sta specializzando in ingegneria idraulica. Ecco il video - clicca qui per vederlo - che racchiude il momento dell'arrivo della nuova concorrente.

Manuel nuovo Pupo: il suo arrivo a La Pupa e il Secchione: il video

L'arrivo di Manuel, che di mestiere fa il panettiere e di notte o spogliarellista, aveva generato un po' di malumori tra i concorrenti. In particolare, Matteo e Gianluca avevano subito manifestato la loro insofferenza per il nuovo arrivato, "accusato" di volersi mettere in mostra un po' troppo. Poi però la produzione del programma ha voluto introdurre una Secchiona "tutta per lui", come spiegato dal conduttore, Andrea Pucci. I due si sono conosciuti, anche se Paolella si è detta subito preoccupata per le difficoltà di Manuel a mantenere la concentrazione. "Ci dobbiamo lavorare", ha detto, sottolineando comunque "come si sia del buon potenziale".

