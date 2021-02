La Pupa e il Secchione e viceversa, Manuel è il nuovo Pupo: fa il panettiere e lo spogliarellista | Video

04 febbraio 2021 a

La Pupa e il Secchione e viceversa, nella puntata di oggi, giovedì 4 febbraio, c'è stato l'arrivo di un nuovo Pupo. A fare il suo ingresso nel gioco è Manuel, che di mestiere fa il panettiere di giorno e lo spogliarellista di notte. Di seguito il video del suo arrivo - che è possibile visionare cliccando qui - tratto da Mediaset Play. E subito è iniziato il sondaggio su Twitter.

Manuel ha suscitato subito l'attenzione delle ragazze per il suo aspetto brillante e il suo fisico tonico. Il ragazzo ha così sorpreso i concorrenti, attirando le gelosie di Gianluca e Matteo, preoccupati di perdere le loro Secchione. Tra gli ospiti di questa terza puntata del programma condotto da Andrea Pucci ci sono Francesca Barra, Cristiano Malgioglio, Jo Squillo, Roberto Giacobbo ed Enzo Salvi. Tante le prove che le coppie in gioco dovranno affrontare. Con Roberto Giacobbo Pupe e Pupi condurranno un talk-show affiancati da Secchione e Secchioni nel ruolo di vallette e valletti. Ospite Enzo Salvi. I ragazzi saranno poi alle prese con una prova fisica, al “Parco Avventura”, dove affronteranno un percorso sospeso e pieno di insidie. Tornerà l’immancabile, e temutissimo, interrogatorio del Professor Diego Verdegiglio, mentre per la prova “Stilisti per un giorno” arriverà in villa Jo Squillo, che giudicherà gli abiti creati da Secchione e Secchioni per i loro partner.

Ci saranno poi la prova di riconoscimento, “Acchiappa Pupe”, e il “Syntony Test”, che avrà come tema il futuro, tra paure, opportunità e speranze. Infine, il “Bagno di Cultura”, con ospiti Francesca Barra e Cristiano Malgioglio. In ultimo sarà decretata la coppia che dovrà lasciare il programma e sarà l'ultima sorpresa di questa puntata.

