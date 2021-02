L'Eredità, Andrea si conferma campione. Alla ghigliottina è fatale la parola "ragazza"

04 febbraio 2021 a

L'Eredità, Andrea si conferma campione nella puntata di oggi, giovedì 4 febbraio. Il concorrente ha conquistato l'ultimo gioco, la famosa "ghigliottina", con un montepremi di 130 mila euro. Come noto, il programma va in onda tutti i giorni su Rai 1 con la conduzione di Flavio Insinna.

Andrea nuovo campione a L'Eredità, ma cade alla ghigliottina

Meno della puntata precedente, quando il suo "bottino" a quel punto era di 230 mila euro, tuttavia una cifra importante. Nell'individuazione delle cinque coppie di parole - che sono state "due, periferia, paradiso, sogni e occhi" - il campione ha dilapidato buona parte della sua eredità, rimanendo con 32.500 euro. Andrea, quindi, ancora una volta ha ridotto notevolmente il suo "gruzzolo", arrivando poi a scrivere la parola "destinazione". L'abbinamento con i vari termini è stato illustrato con sicurezza dal concorrente, che nella vita è un ingegnere. Insinna, tuttavia, ha virato la scelta del concorrente sul genere musicale, presentando i vari abbinamenti die termini con la parola vincente, che è "ragazza".

Il gioco a quiz di Rai 1 si conferma ricco di emozioni e sorprese fino alla fase finale. E' proprio il gioco della "ghigliottina" il momento più seguito della trasmissione, sia perché è avvincente e porta anche all'immedesimazione del pubblico da casa, sia perché si fonda sull'assonanza logica tra le parole, prescindendo quindi dalle conoscenze culturali di ognuno. Un format quindi particolarmente accessibile e apprezzato. Grande partecipazione di pubblico anche per l'approssimarsi del tg della sera, che è il notiziario più seguito della giornata. L'Eredità di Flavio Insinna si conferma anche più seguito del gioco a quiz in onda su Canale 5, Caduta libera, di cui sono ancora in corso le repliche delle puntate del passato. E così, malgrado nella "sfida" tra i due conduttori sia Gerry Scotti quello più amato dal pubblico, il programma Rai si conferma al vertice degli ascolti nella fascia pre serale.

