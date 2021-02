Dayane Mello, sogno premonitore sulla morte del fratello: il caso a Pomeriggio Cinque

04 febbraio 2021 a

Dayane Mello avrebbe avuto un sogno premonitore la notte precedente la morte del fratello. Un sogno in cui lei avrebbe visto il fratello avere un incidente in bicicletta, secondo quanto ha spiegato Barbara D'Urso. A rivelare questo particolare sulla concorrente del Grande Fratello Vip è un servizio trasmesso da Pomeriggio Cinque ne ha riportato il racconto. Suo fratello Lucas, 27 anni, ha perso il controllo dell'auto in cui viaggiava, in Brasile, finendo contro un tir. La sua auto è stata totalmente distrutta nell'impatto.

Il ragazzo era molto legato alla sorella: la modello ha appreso ieri la notizia ed è scoppiata a piangere: "Era il mio cucciolo, non meritava di finire così", ha detto". Le indagini si stanno concentrando sulla dinamica dell'incidente, al momento in ogni caso si esclude che si possa trattare di suicidio. Nella casa tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip hanno subito ipotizzato la conclusione anticipata del programma, stringendosi intorno alla modella brasiliana, che è scoppiata a piangere. "Lunedì si fa la finale", è stata la proposta di Samantha De Grenet.

Dayane anche nella giornata di oggi è apparsa chiaramente scossa: tutti i concorrenti le sono rimasti molto vicino e lei si è lasciata andare anche ad un tuffo liberatorio in piscina, oltre a trascorrere alcuni momenti dipingendo. Solo pochi giorni fa il fratello Lucas le aveva scritto su Instagram "Mi manchi", pubblicando vari messaggi che richiamavano il momento in cui avrebbe potuto riabbracciare la sorella, una volta uscita dalla casa.

