Stasera Italia, Maurizio Gasparri e Luigi De Magistris ospiti di Barbara Palombelli

La situazione politica che sta vivendo l'Italia e il primo giorno di consultazioni di Mario Draghi, sono al centro della puntata di Stasera Italia, il programma di approfondimento condotto ogni giorno su Rete 4 da Barbara Balombelli. Come sempre inizio alle ore 20.30 e naturalmente ospiti autorevoli. La produzione ha annunciato la presenza di Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia. Nelle ultime ore il leader del partito guidato da Silvio Berlusconi, ha già annunciato l'intenzione di sostenere il governo che sarà composto dall'ex numero uno della Bce.

Al programma di Barbara Palombelli parteciperà anche Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, che ha già ufficializzato la sua candidatura a governatore della Calabria. L'evoluzione politica italiana, dunque, sarà al centro della trasmissione e delle riflessioni. Tra i temi trattati un'analisi delle varie ipotesi che sono in campo per la formazione del nuovo esecutivo nazionale. Si va da un possibile governo tecnico con innesti politici, ai nomi dei papabili ministri che stanno già iniziando a circolare da ore. Ma la produzione ha annunciato anche una intervista al costituzionalista Sabino Cassese.

Tra gli ospiti ci saranno anche il giornalista Paolo Liguori, l'opinionista Giampiero Mughini e il giornalista e conduttore Tommaso Labate. Il talk di Barbara Palombelli precederà Dritto e Rovescio, la trasmissione condotta da Paolo Del Debbio che si annuncia più intensa del solito. Stasera ci sarà anche Emanuele Filiberto che nei giorni scorsi si è scusato con i "fratelli ebrei" per le leggi razziali del passato. E' stata inoltre annunciata la partecipazione di Andrea Ruggieri, Giovanni Donzelli, Carmela Rozza e Antonio Maria Rinaldi. Ovviamente anche al centro della trasmissione condotta da Del Debbio, ci sarà l'analisi della situazione politica in Italia. Nel post di presentazione del programma Dritto e Rovescio si pone una domanda diretta: Mario Draghi è l'uomo giusto per salvare l'Italia?

