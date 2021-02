Uomini e donne, Beatrice in lacrime per Davide: "Non mi ha scelto"

04 febbraio 2021 a

a

a

Tiene banco a Uomini e donne il futuro della "relazione" tra il tronista Davide Donadei e la corteggiatrice Beatrice Buonocore. Le anticipazioni della puntata che andrà in onda il 4 gennaio alle 14.45 su Canale 5. Secondo quanto riporta il sito Vicolo delle News, piuttosto informato sui programmi di Maria De Filippi, durante la puntata sarà mandata in onda la sintesi della giornata che il tronista e la corteggiatrice hanno passato insieme nel paese di lei. Dopo uno spensierato viaggio in macchina durante il quale scherzano e cantano dopo pranzo lei gli regala un album con tutte le loro foto. Un assist per gli opinionisti Tina e Gianni che non resistono facendo sottolineare che di solito questo tipo di regali portano malissimo. Il filmato, stando alle anticipazioni, si conclude con il regalo che la ragazza ha riservato per il tronista: uno striscione con la scritta "Permettimi di amarti" seguito da una dedica d'amore che fa commuovere il ragazzo. Insieme poi lanciano un palloncino con la scritta "Qualsiasi cosa accada ridi sempre perché sei la cosa più bella".

Uomini e Donne, Davide Donadei e le lacrime con Beatrice: la reazione di Chiara. Scontro fra Roberta e Riccardo



Tuttavia Beatrice è convinta che alla fine Davide non la sceglierà e dunque, stando a quanto trapela, durante la trasmissione scoppierà in lacrime. Non basteranno le rassicurazioni del tronista a consolarla. lei è convinta che Davide farà un'altra scelta. Ma per capire quale bisognerà attendere ancora qualche giorno. Dagli spoiler circolati nei giorni scorsi appare Chiara la prescelta e dunque si capisce la disperazione dell'altra corteggiatrice.

Sul finale di puntata che andrà in onda oggi, sempre secondo le anticipazioni che circolano in queste ore, dovremmo vedere l’altra tronista, Sophie Codegoni, alle prese con i suoi corteggiatori Matteo Ranieri e Giorgio. Quest’ultimo avrà un nuovo chiarimento dopo l’ennesima dura discussione con la tronista. Anche questa storia sta tenendo con il fiato sospeso ormai da giorni i telespettatori.

Uomini e Donne, Gemma dice basta alla conoscenza di Gianluca: in studio monta la polemica

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.