Oggi è un altro giorno: gli ospiti di Serena Bortone e le anticipazioni

La trasmissione Oggi è un altro giorno puntuale su Rai 1 anche nella giornata di oggi, giovedì 4 febbraio. Il programma condotto da Serena Bortone torna come sempre dopo il Tg1. E ancora una volta la produzione ufficializza quali saranno gli ospiti attraverso il proprio profilo social. Su twitter annuncia chi darà vita all'appuntamento televisivo di oggi, come sempre in programma alle ore 14. Intanto gli affetti stabili. Ancora Rosanna Lambertucci, regina delle diete, e Gigi Marzullo, storico volto della Rai e protagonista da anni delle interviste notturne. Ci sarà inoltre la top girl Martina Dell'Ombra. Ma ovviamente ci saranno due ospiti principali su cui sarà focalizzata la puntata. La prima è Amanda Sandrelli, mentre l'altra è Donatella Di Pietrantonio.

Amanda Sandrelli, attrice e regista, è la figlia di Gino Paoli e Stefania Sandrelli. Classe 1964, nata a Losanna è stata la protagonista di numerosi film e serie televisive. L'esordio al cinema nel 1984, addirittura recitando in Non ci resta che piangere di Roberto Benigni e Massimo Troisi, sono poi seguite numerose altre interpretazioni. Ultimamente si è concentrata di più sul teatro. In carriera ha ottenuto diversi riconoscimenti e si è dedicata anche alla musica.

Donatella Di Pietrantonio, invece, è una scrittrice. Abruzzese, nella vita esercita la professione di dentista pediatrico, ma nel 2011 ha iniziato a dedicarsi anche alla scrittura, ottenendo successo. Esordio con il romanzo Mia madre è un fiume. Poi altre pubblicazioni con cui ha conquistato numerosi e importanti riconoscimenti, tra cui anche il Premio Campiello nel 2017 con L'Arminuta, di cui nel 2020 ha pubblicato il seguito, Borgo Sud.

Nello spazio dedicato al Covid della puntata di Oggi è un altro giorno, il giornalista Gianni Riotta commenterà la gestione della crisi sanitaria ma si sbilancerà anche sulla complessa situazione politica che sta vivendo il Paese. Sugli stessi temi interverrà anche la cronista politica Daniela Preziosi.

