GfVip 5, muore il fratello di Dayane Mello, i concorrenti: "Lunedì usciamo tutti". Chiesto l'anticipo della finale | Video

I concorrenti del Grande Fratello Vip 5 chiedono di anticipare la finale. Una richiesta dovuta alla morte del fratello di Dayane Mello (finalista), Lucas, deceduto a 27 anni in un incidente stradale in Brasile.

La modella brasiliana è stata avvertita del lutto che l'ha colpita, dalla produzione del reality di Canale 5, in tarda mattinata. Alla fine ha deciso di restare. I coinquilini stanno pensando di abbandonare in massa il gioco, che ormai non può più essere considerato tale.

Grande Fratello Vip 5, Dayane Mello: il fratello Lucas morto nell'auto contro un camion. La ricostruzione: "Viva la ragazza che era con lui"

Dalle loro conversazioni trapelate tramite alcuni video sui social è emersa la chiara intenzione di non voler più proseguire. Samantha De Grenet ha proposto di abbandonare tutti insieme il GF Vip durante la puntata dell’8 febbraio, ovvero nella data in cui il reality si sarebbe dovuto inizialmente concludere: “Lunedì facciamo una bella finale e usciamo tutti, chi c’è c’è. Eliminazioni, votazioni… Lunedì si fa la finale e la chiudiamo. Arriviamo a lunedì e usciamo tutti… ciao ciao. Facciamo tutti così, siamo tutti con te”.

GfVip 5: morto a 27 anni Lucas, fratello di Dayane Mello. Il sogno che aveva fatto la modella raccontato nella casa

Anche Stefania Orlando è di questo avviso e ha detto di non poter più andare avanti in tali condizioni di malessere psicofisico, “Come possiamo noi andare avanti così? In generale”, si è domandata la conduttrice e cantante. “Non è che passa un giorno e passa tutto. Questa cosa è da metabolizzare negli anni, una tragedia così, una cosa così grande. Io non riesco più a giocare, siamo tutti uniti e il dolore ci colpisce indirettamente”, ha proseguito. Tommaso Zorzi ha affermato: “Lasciamo, abbandoniamo e lasciamo la vittoria a lei”, rivolgendosi ovviamente alla modella brasiliana. “Amore, nessuno qui continua. Siamo tutti con te. Tutti uniti. Lunedì facciamo una bella finale e usciamo tutti insieme”,afferma Giulia Salemi. Una decisione su quale strada verrà scelta, potrebbe arrivare nella puntata di venerdì, quando andrà in onda una nuova trasmissione in prima serata su Canale 5.





