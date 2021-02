L'Eredità, Andrea è il campione del 3 febbraio. Alla ghigliottina è fatale il "signore"

03 febbraio 2021 a

L'Eredità, il campione della puntata di mercoledì 3 febbraio è Andrea. L'ingegnere è arrivato alla finale del gioco a quiz condotto ogni sera su Rai 1 da Flavio Insinna con un montepremi di 230 mila euro, rispondendo in maniera corretta a una domanda sulla "Camilla" di una canzone di Claudio Baglioni. Alla ghigliottina, tuttavia, quattro su cinque coppie di parole sono state sbagliate dal neo campione, che ha visto la sua eredità dilapidarsi fino a 14.375 euro.

Le cinque parole da abbinare sono state "giorno, giungla, gran, ascolta e pietà" e Andrea è sembrato in difficoltà nel momento in cui ha dovuto indicare la parola che le unisce. La sua scelta è ricaduta su "vita". Nell'illustrare i suoi abbinamenti logici, Andrea ha faticato a trovare assonanze con la parola pietà, anche se pure gli altri abbinamenti non sono risultati convincenti. La parola giusta, infatti, era "signore", come svelato dal conduttore illustrando alcuni abbinamenti corretti.

Il programma di Rai 1 è il più visto della fascia oraria che precede i tg serali. Il gioco a quiz condotto da Flavio Insinna supera infatti per gradimento dei telespettatori quello di Canale 5, condotto da Gerry Scotti, Ri-Caduta Libera, che non è ancora tornato a trasmettere in diretta, riproponendo puntate del passato. La formula del gioco della rete ammiraglia della Rai, infatti, è ormai conosciuto e apprezzato, alternando colpi di scena a momenti in cui è decisiva la conoscenza delle varie materie da parte dei concorrenti. Tutte situazioni in cui il pubblico si immedesima e, oltre a seguire le vicende dei concorrenti in gara, si coglie l'occasione anche per accrescere il proprio bagaglio culturale. La varietà dei temi e delle materie affrontate stimolano infatti conoscenze e curiosità e, in ultimo, il gioco della "ghigliottina" stimola anche la capacità di assonanza tra vari termini.

