Grande Fratello Vip 5, Dayane Mello: il fratello Lucas morto nell'auto contro un camion. La ricostruzione: "Viva la ragazza che era con lui"

Lutto al Grande Fratello Vip 5 per la morte di Lucas, 27 anni, fratello di Dayane Mello. La modella brasiliana, isolata negli studi di Cinecittà da dove va in onda il reality di Canale 5 (i concorrenti non possono avere contatti con l'esterno), è stata informata dalla produzione del decesso del fratello. Dayane alla fine ha deciso di rimanere nella casa e l'ha annunciato fra le lacrime ai coinquilini. Lucas è morto in un incidente stradale avvenuto in Brasile.

Al suo fianco, a bordo dell'auto che si è schiantata contro il camion nella notte di martedì 2 febbraio, c'era una ragazza, quasi sicuramente la sua fidanzata. "La stava portando a casa nostra, dovevano dormire insieme forse. Erano le 23. Lei è viva e lui è morto. Non so come sta perché non ho chiesto, so solo che è viva", ha detto Dayane agli amici della casa del Gfvip 5 subito dopo aver appreso della morte di Lucas.

Le immagini dell'incidente - riferisce fanpage.it - raccontano di uno schianto violento e di un'auto completamente distrutta finita fuori dalla carreggiata. Secondo la ricostruzione che è stata riportata dal quotidiano locale ND Mais, l'incidente che ha provocato la morte di Lucas Inácio Correia de Mello, fratello di Dayane, è avvenuto intorno alle ore22:25 di martedì. Lucas si trovava sulla BR-470, un'autostrada federale brasiliana che parte da Santa Caterina, a sud del Brasile, e attraversa la catena del Gaucho.

Il 26enne si trovava a bordo della sua utilitaria quando, per cause ancora non specificate dalle autorità, avrebbe perso il controllo del veicolo, che si è schiantato contro ad un camion adibito al trasporto merci.

Secondo le prime ricostruzioni della polizia stradale brasiliana, l'auto di Lucas avrebbe invaso la corsia di senso opposto, andando a schiantarsi contro il camion. Per il fratello di Dayane non c'è stato nulla da fare.

