Oroscopo del Corriere di giovedì 4 febbraio 2021: le previsioni per la giornata segno per segno

Oroscopo del Corriere di giovedì 4 febbraio 2021. Ecco le previsioni, segno per segno, per la giornata. Qui di seguito che cosa dicono le stelle con le previsioni degli astri per i 12 segni dello zodiaco.

ARIETE

Puntate sempre il traguardo più ambizioso. Male che va, potrete dire di averci provato, raggiungendo comunque un buon risultato.

TORO

Nel vostro cuore sapete che quello che desiderate non corrisponde alla realtà: dovete decidere se buttarvi o dimenticare i vostri sogni.

GEMELLI

Sfogarsi è sempre un ottimo modo per vedere le cose in maniera più rilassata: provate a trovare il tempo per una bella corsa.

CANCRO

La rabbia spesso vi fa prendere delle decisioni avventate, ma di certo non sembra una buona ragione per mandare all’aria i progetti.

LEONE

Una discussione animata risveglierà un po’ la vostra coscienza, che negli ultimi mesi sembrava essersi colpevolmente assopita.

VERGINE

Il partner vi sta dimostrando con fatti e parole che vi ama alla follia. Siate felici di avere al vostro fianco una persona innamorata e fedele.

BILANCIA

Agitarvi troppo per ogni problema non vi aiuta a risolverlo. Va bene mantenere l’attenzione, ma così ne va della vostra serenità.

SCORPIONE

Le buone notizie stanno arrivando anche per voi. Non siate impazienti. Prima di investire, aspettate di avere i fondi necessari.

SAGITTARIO

Se recentemente avete pensato a una persona che non vedete da un po’, perché non la contattate? Ne sarà a dir poco contenta.

CAPRICORNO

Va bene l’affetto, ma se vi basate troppo sulle altre persone rischiate di esserne dipendenti. E' il momento di camminare da soli.

ACQUARIO

La calma è la vostra arma segreta, ma alla lunga potreste risultare un po’ noiosi. Provate a lasciarvi andare un po’ di più.

PESCI

Se continuate a rimuginare su vecchie storie non le supererete mai. Piuttosto buttatevi in nuovi progetti tutti da sviluppare.

