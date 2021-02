Barack Obama, domenica 7 febbraio ospite di Che tempo che fa su Rai3. Fabio Fazio dà l'annuncio sui social

03 febbraio 2021 a

Colpaccio di Fabio Fazio. Domenica prossima, 7 febbraio 2021, il 44esimo presidente degli Stati Uniti Barack Obama sarà ospite, con un’intervista esclusiva alle ore 2 , a ’Che tempo che fa' su Rai3. Ad annunciarlo sul proprio account Twitter e su quelli del programma, lo stesso Fabio Fazio, che aggiunge nel post: "Thank you Mr. President!!!".

Che tempo che fa continua quindi ad aggiungere ospiti illustri alle sue messe in onda della domenica. Ospiti soprattutto internazionali nella trasmissione di prima serata, come questo, dell'ex presidente degli Stati Uniti.

Il programma di Fazio dedica dall'inizio della pandemia un ampio spazio al Covid e alle misure per contrastare l'emergenza sanitaria. È probabile che il conduttore chiederà a Obama un parere sulla gestione della situazione in Usa, Paese particolarmente colpito dal coronavirus. L'America è a un punto di svolta fondamentale, con la recente elezione del democratico Joe Biden, ex vice di Obama, che ha sconfitto Donald Trump. Primo afroamericano alla Casa Bianca, Obama è stato il 44esimo presidente degli Stati Uniti, dal 2008 al 2016. Nel 2009 è stato insignito del Nobel per la Pace "per il suo straordinario impegno per rafforzare la diplomazia internazionale e la collaborazione tra i popoli", con particolare riferimento al tentativo di ridurre gli arsenali nucleari e di intavolare un dialogo con il Medio Oriente.

Il nome di Obama si aggiunge alla galleria di personaggi apparsi nella stagione 2020/21 di Che tempo che fa. Tra gli altri, abbiamo visto le superstar di Hollywood George Clooney, Jane Fonda e Susan Sarandon, l'attivista Greta Thunberg, il virologo Anthony S. Fauci.

Con Obama, Fabio Fazio toccherà sicuramente fra gli altri temi (almeno c'è da pensarlo) la situazione di governo italiana con Mario Draghi che oggi è stato incaricato di formare il nuovo esecutivo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

