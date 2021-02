GfVip 5, Dayane Mello in lacrime per la morte del fratello Lucas in un incidente stradale: "Resto nella casa, fuori non ho nessuno"

03 febbraio 2021 a

Lacrime davanti agli inquilini della casa del Grande Fratello Vip 5. Dayane Mello esce momentaneamente e riceve la comunicazione terribile: la notizia della morte del fratello Lucas, 27 anni. Poi la modella brasiliana torna e decide di vivere il suo dolore dentro gli studi del reality di Canale 5.

Il ragazzo, a quanto si apprende, è morto a causa di un incidente stradale avvenuto la scorsa notte in Brasile. "Dayane ha ricevuto la notizia del grave lutto che l'ha colpita e, per il momento, ha deciso di rientrare in Casa per ricevere l'abbraccio delle persone che le vogliono bene" scrivono sulla pagina ufficiale del programma.



Uscita dalla casa di Cinecittà e appresa la terribile notizia, Dayane ha preferito rientrare per ricevere l'abbraccio dei suoi compagni. Dayane ha detto che Lucas ha appena 26 anni e ne avrebbe compiuto 27 il prossimo 9 marzo. Figlio del padre biologico di Dayane e di sua moglie, è l'ultimo arrivato ed era molto legato a Dayane, che ha definito il loro ‘un rapporto molto stretto'.



La modella brasiliana ha spiegato la decisione di rimanere nel Grande Fratello Vip fino alla fine, perché una volta uscita si sarebbe trovata sola e lontana da tutta la famiglia: "Non posso tornare in Brasile adesso e comunque dovrei fare una quarantena in isolamento. Qui in Italia ho solo mia figlia ed è piccola…penso di rimanere. Quando sono uscita, mi hanno dato la notizia della morte di Lucas in un container ed è stato orribile perché non potevo abbracciare nessuno", ha detto Dayane che è già finalista.

Alda D'Eusanio le ha detto: "Fuori che fai? In Brasile non puoi andare, a Milano passi la tristezza a tua figlia? Non è il caso, almeno qui puoi piangere con noi. Fai bene, resta." Rosalinda Cannavò e Samantha De Grenet l'hanno poi stratta in un forte abbraccio.

