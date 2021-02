GfVip 5, Dayane Mello sconvolta esce dalla casa: il fratello Lucas di 27 anni è morto

03 febbraio 2021 a

Sconvolta dal dolore, Dayane Mello esce dalla casa del Grande Fratello Vip 5. A 27 anni è morto uno dei suoi fratelli, l'amato Lucas. Non si hanno notizie su cosa possa essere accaduto, è stato l'altro fratello Juliano a dare sui social la comunicazione della perdita di Lucas con un messaggio.

La morte sconvolge particolarmente data la giovanissima età del fratello della Mello. Dayane, isolata nella casa più spiata d'Italia della quale è finalista, non può comunicare con l'esterno quindi non le è stato possibile leggere ciò che ha scritto Juliano sui social. E' stata quindi la produzione del reality di Canale 5 a mettere al corrente dell'accaduto la modella brasiliana.

La stessa produzione sui suoi canali social ha fatto sapere che Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa, specificando che si trattava di motivi familiari.





Intanto su twitter si è scatenata la solidarietà dei fan del GFVip che hanno portato in tendenza l'hashtag #ForzaDayane. In molti si chiedono cosa deciderà di fare la modella e cosa la produzione. Dayane è poi rientrata nella casa per ricevere l'abbraccio degli altri concorrenti, così come comunicato successivamente dalla produzione

Non è dato a sapere come sia morto il ragazzo. L'unica comunicazione è quella su una storia su Instagram da parte del fratello Juliano il quale scrive:. "Oggi io e la mia famiglia siamo in lutto, per la perdita prematura di mio fratello", ha scritto il fratello di Dayane Mello, "Ma so che è in un posto meraviglioso. Grazie a tutti per il vostro affetto e i messaggi di sostegno. Inviato energia positiva a Dayane. E grazie ancora per tutto. Abbracciate di più e amate di più. La vita è davvero breve", è la conclusione. Adesso si cerca di capire anche cosa succederà nelle prossime ore, quali decisioni verranno prese.

