GfVip 5: morto a 27 anni Lucas, fratello di Dayane Mello. Il sogno che aveva fatto la modella raccontato nella casa

E' morto a soli 27 anni il fratello di Dayane Mello, Lucas. Dayane si trova nella casa del Grande Fratello Vip 5, reality di Canale 5 ed è finalista. La stessa Dayane aveva raccontato del suo sogno ai coinquilini: andare in bici con i fratelli Juliano e Lucas. E' stato proprio Juliano ad annunciare adesso sui social che il fratello 27enne è morto.

Non sono stati forniti altri dettagli su ciò che è accaduto e adesso dovrà essere la produzione a comunicare a Dayane Mello la terribile notizia della fine del fratello. Quanto a Juliano è apparso nella casa del GF Vip 5 al fianco di Dayane Mello come sorpresa ed è stato lui come anticipato a comunicare della morte del fratello attraverso le stories di Instagram. “Oggi io e la mia famiglia siamo in lutto, per la perdita prematura di mio fratello. Adesso so che è in un posto meraviglioso. Grazie a tutti per il vostro affetto e i messaggi di sostegno. Inviato energia positiva a Dayane. E grazie ancora per tutto. Abbracciate di più e amate di più. La vita è davvero breve”, ha scritto il fratello di Dayane.

Si apprende che solo in giornata verrà comunicato a Dayane Mello della morte del fratello Lucas anche se non ci sono altri dettagli né su cosa sia successo e né su quando e come le verrà detto di questo atroce lutto. Proprio qualche giorno fa il giovane fratello aveva postato sui social una foto insieme alla sorella iniziando il countdown in attesa di festeggiare insieme, una volta fuori dalla casa, il suo compleanno. Dayane si trova in isolamento nella casa, non può comunicare con l'esterno e tocca quindi alla produzione dare la tremenda notizia della morte di uno dei suoi fratelli morto all'età di 27 anni.

