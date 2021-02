Lucia Annunziata, l'amore per Daniel e la figlia Antonia. Due matrimoni e una carriera tra Usa e Rai3

03 febbraio 2021 a

Lucia Annunziata ospite questo pomeriggio, mercoledì 3 febbraio 2021, di Oggi è un altro giorno il talk di Rai1 in onda a partire dalle ore 14 e condotto da Serena Bortone. La giornalista sarà interpellata sugli argomenti di stretta attualità legati alla crisi di governo.

Annunziata, 70 anni e originaria di Sarno in provincia di Salerno, Annunziata si laurea in Filosofia. Dopo un periodo in cui insegna - in Sardegna, alle scuole medie di Teulada dal 1972 al 1974 - si butta a capofitto nel giornalismo diventando professionista nel 1976. Trascorre quindi molti anni negli Stati Uniti, dove lavora come corrispondente per il Manifesto, la Repubblica e Il Corriere della Sera. Al suo rientro in Italia, nel 1995, Lucia Annunziata aveva 45 anni ed entra a far parte della squadra di Rai3 dove si occupa del programma Linea3. L’anno successivo diviene direttrice del Tg3, fino al 1998 e nel 2003 viene insignita della nomina di presidente della Rai, ruolo che porta avanti soltanto per un anno, prima di dare le dimissioni nel 2004. Su Rai3 però conduce il programma In mezz’ora. Annunziata è stata anche direttrice dell’Huffington Post Italia e nel 2014 ottiene il Premio America da parte della Camera dei Deputati. La giornalista ha scritto anche diversi libri, tra cui Bassa intensità, La Crepa e 1977.

La giornalista è sposata con Daniel Williams, giornalista americano e dal loro matrimonio è nata la figlia Antonia, che è apparsa recentemente sulla rubrica Talk to Me di Huffington Post per condurre un’originale intervista alla madre che ha riscosso anche un discreto successo. Quello con Daniel Williams è il secondo matrimonio: infatti Annunziata nel 1972 era convolata a nozze con Attilio Wanderlingh, un intellettuale napoletano di origini olandesi che militava al suo fianco con i movimenti studenteschi. il loro matrimonio però è finito due anni dopo.

