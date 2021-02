Uomini e Donne, i video di Aurora Tropea e la lite con Giancarlo: lei esce in lacrime dallo studio

03 febbraio 2021 a

Nuova puntata di Uomini e Donne, oggi mercoledì 3 febbraio 2021 su Canale 5. Si parte come sempre alle ore 14.45 per il dating show condotto da Maria De Filippi. Aurora Tropea è annunciata dalle talpe del sito specializzato Il Vicolo delle news, come protagonista. Il centro dello studio all'inizio lo guadagneranno però con un confronto Giancarlo e Alessandra. Il cavaliere e la dama stanno infatti continuando a frequentarsi.

Durante la conversazione, Giancarlo discuterà con Aurora a cui rivolgerà sferrando un attacco. Il cavaliere, infatti, accuserà la Tropea che continua a discutere anche con Gianni Sperti, di parlare male di lui sui social. Giancarlo accuserà anche Veronica Ursida, amica di Aurora, di scrivere commenti contro la figlia attraverso un profilo fake. Le accuse di Giancarlo daranno vita a una accesa discussione nel corso della quale Maria De Filippi svelerà un retroscena - secondo la fonte - con Veronica Ursida che avrebbe chiesto alla redazione di poter tornare.

Aurora Tropea da parte sua smentisce l’accusa di Giancarlo: non parla assolutamente male del cavaliere con cui ha avuto una frequentazione, dice lei. Nel corso della discussione, poi, Giancarlo comincerà a parlare di video privati che Aurora le avrebbe inviato. Come raccontano in anticipo le talpe del Vicolo, Giancarlo mostrerà tali video a Gianni Sperti e al pubblico.

Nelle immagini, però, Aurora indosserà semplicemente una canotta. Tuttavia, Gianni Sperti darà il via ad una discussione con Aurora che, invece, sarà difesa da Maria De Filippi. La discussione porterà Aurora a lasciare lo studio in lacrime. La reazione di Aurora porterà Giancarlo a riflettere sull’accaduto ammettendo, forse, di aver esagerato un po’ nei confronti della donna con cui ha avuto una frequentazione. Colpi di scena e ripensamenti sono all'ordine del giorno in questo terzo appuntamento della settimana col dating show di Maria De Filippi sulla rete ammiraglia Mediaset.

