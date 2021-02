Stasera in tv 2 febbraio, su Rai 2 c'è Ti sento: Pierluigi Diaco con Claudia Gerini

02 febbraio 2021 a

Stasera in tv, 2 febbraio, su Rai 2 a partire dalle 24.05 torna Ti sento, il programma condotto da Pierluigi Diaco. Ancora una volta immersione totale nei suoni, nelle suggestioni emotive, nei racconti dei suoi ospiti. Nelle prime due puntate i protagonisti sono stati Roberto Mancini e Donatella Rettore, stavolta sarà Claudia Gerini. L’attrice verrà coinvolta in una esperienza sonora dai risvolti davvero imprevedibili, in cui l’ascolto, l’emotività, il ricordo, si faranno racconto. Sarà un percorso disseminato di frammenti sonori che evocheranno le storie, i personaggi, le voci, le figure, i ricordi e le emozioni: dalla storia personale della Gerini, fino all’attualità, dal costume alla società, dallo spettacolo allo sport.

Saranno dieci le suggestioni sonore che verranno proposte ai telespettatori nell’avvolgente studio di Ti sento. Un breve video introdurrà inoltre l’ospite, ripercorrendo in ordine cronologico i momenti più importanti della sua crescita umana e professionale. Come di consueto, ci sarà spazio per una canzone che Pierluigi Diaco dedicherà al personaggio in studio e che sarà ascoltata integralmente e supportata da un vestito di immagini, illustrata pittoricamente dall’artista Gek Tessaro, vera rivelazione del programma. Il brano della terza puntata è Anime Salve interpretato da Fabrizio De André e Ivano Fossati. Insomma una puntata notturna che si annuncia particolarmente emozionante e che vede al centro una delle attrici più amate del Paese.

Claudia Gerini il 18 dicembre ha compiuto 49 anni ed è sulla breccia da quando ne aveva 13, vincitrice del concorso di bellezza Miss Teenager. Attrice sul grande e piccolo schermo, doppiatrice, ma anche presentatrice e cantante. Nella vita privata ha due figlie. La prima avuta dall'ex marito Alessandro Enginoli, l'altra da Federico Zampaglione, cantante dei Tiromancino con cui è stata legata dal 2005 al 2016. Nel suo passato una relazione con Gianni Boncompagni che aveva quasi quarant'anni di più.

