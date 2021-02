Oroscopo del Corriere di mercoledì 3 febbraio 2021: segno per segno le previsioni per la giornata

02 febbraio 2021 a

Qui di seguito l'oroscopo del Corriere di mercoldì 3 febbraio 2021. Ecco le previsioni, segno per segno, per la giornata domani da parte degli astri. Queste le indicazioni dettagliate da parte delle stelle per ognuno dei segni dello zodiaco.

ARIETE

Un invito inaspettato vi restituirà il buonuomore dopo una giornata fiacca. Cogliete l’occasione per stare in compagnia e svagarvi.

TORO

La tranquillità è la vostra dote più importante. Se saprete reggere alle pressioni vi aspettano grandi successi professionali.

GEMELLI

La vostra vita privata sta andando a gonfie vele e siete davvero felici col partner: forse è il momento di un passo importante.

CANCRO

Uno stimolo in più è quello che ci vuole. Ultimamente vi sembra che le giornate siano tutte uguali e non è certo piacevole per voi.

LEONE

Si intravedono belle notizie all’orizzonte. I vostri sforzi stanno per essere ripagati, sia sul lavoro che nella vita familiare e con la vostra dolce metà.

VERGINE

Cercate di concentrarvi di più, senza farvi distrarre dai problemi personali: un progetto complicato richiede la vostra esperienza e attenzione.

BILANCIA

Pensavate di conoscere bene una persona, ma alcuni suoi gesti vi hanno fortemente deluso. Cercate di parlarle e chiarire.

SCORPIONE

Guardate con maggiore ottimismoal futuro. Dopo un periodo molto difficile, qualcosa si sta finalmente muovendo a vostro favore.

SAGITTARIO

Lamentarsi senza provare a risolvere la situazione non serve a nulla. Cosa state facendo, concretamente, per uscire da questo imbuto?

CAPRICORNO

A volte bisogna mettere da parte l’orgoglio e riconoscere gli sbagli. Siate più flessibili e gli altri saranno disposti a darvi un’altra possibilità.

ACQUARIO

Raggiungere piccoli traguardi quotidiani significa costruirne uno più grande. Non sottovalutate affatto questo punto di vista.

PESCI

Il peggio sembra ormai alle spalle. Non abbassate però la guardia e restate concentrati: dal vostro atteggiamento dipendono molte cose.

