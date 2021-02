Stasera 2 febbraio su La7 torna diMartedì: crisi di governo e Covid nel programma di Giovanni Floris

02 febbraio 2021 a

Pandemia, politica, crisi di governo, società, vaccino. E' una puntata che si annuncia particolarmente intensa quella di diMartedì di stasera in tv, 2 febbraio, in onda sul La7 e come al solito condotta da Giovanni Floris.

In una giornata particolarmente importante dal punto di vista della crisi di governo, gran parte della serata sarà dedicata proprio alla situazione politica in Italia. Le trattative di oggi, il nuovo incontro tra Fico e Mattarella previsto per il tardo pomeriggio e l'opposizione che continua a chiedere con sempre maggiore insistenza di tornare alle urne. Ma anche l'aggiornamento sugli ultimi particolari e il toto ministri accenderanno il dibattito su La7.

Ovviamente non solo politica. Ancora una volta massima attenzione sulla situazione della pandemia in Italia e nel mondo e sarà fatto anche il punto sulle problematiche legate al vaccino, sui ritardi nella consegna delle case produttrici. Saranno questi i temi principali della trasmissione. Inizio come sempre alle ore 21.15 e programma che andrà avanti per tutta la serata. (In aggiornamento per gli ospiti).

