Biagio Izzo, l'amore per la modella Federica e i quattro figli: due li ha avuti dal primo matrimonio

Biagio Izzo fa parte del cast di "Stasera tutto è possibile", il commedy show di Rai2 in onda questa sera martedì 2 febbraio 2021 e condotto da Stefano De Martino.

Biagio, 58 anni e originario di Napoli, è un attore, comico e cabarettista italiano, vive a Camaldoli, al Vomero, dove porta avanti il suo hobby del giardinaggio. Dando uno sguardo alla sua vita privata, ha avuto due figlie, Alessia e Valeria, dalla prima moglie Teresa, da cui ha divorziato. Successivamente ha avuto altri due figli, Martina e Raffaele, dalla seconda moglie, la modella Federica Apicella, che ha sposato nel 2008. Nel 2018 Alessia lo ha reso nonno per la prima volta. Su Instagram vanta quasi 120 mila followers, è tifosissimo del Napoli e molto scaramantico (scende dal letto sempre con il piede sinistro - soprattutto nel giorno in cui gioca la sua squadra del cuore - e a teatro cerca sempre delle travi nel soffitto da guardare mentre si fa il segno della croce.

La carriera di Biagio - da piccolo gli amici lo chiamavano Bibì - è esplosa grazie al programma Macao condotto da Alba Parietti. Successivamente ha preso parte a tantissimi cinepanettoni: Body Guards – Guardie del corpo (2000), Merry Christmas (2001), Natale sul Nilo (2002) e Natale in India (2003). Sempre nello stesso periodo è stato un volto noto di Buona Domenica. Nel 2007 ha ottenuto la sua prima conduzione a livello nazionale con Stasera mi butto, insieme a Caterina Balivo. Nel 2008 ha fatto parte del cast del programma Volami nel cuore, per poi tornare a lavorare con Boldi nei film Matrimonio alle Bahamas (2007) e La fidanzata di papà (2008). Dopo diverse esperienze televisive (tra cui La sai l'ultima)e teatrali, nel 2019 è entrato a far parte del cast fisso di Made in Sud su Rai2.

