Fatima Trotta, l'amore per il comico Luigi De Falco e il matrimonio: si sono conosciuti sul palco

Fatima Trotta è tra gli ospiti di "Stasera tutto è possibile", il commedy show di Rai2 arrivato alla terza puntata - stasera martedì 2 febbraio 2021 - e condotto da Stefano De Martino.

Anche stasera Tutto è possibile insieme allo scatenato Stefano De Martino

Fatima è un'attrice e conduttrice televisiva, ha 34 anni ed è originaria di Napoli. Il suo esordio in tv è legato a "Raccomandata d'Italia", show condotto da Carlo Conti, e poi alla soap opera "Un posto al sole". Ingaggiata nel 2007 dalla compagnia teatrale Tam Tunnel - fucina di tanti comici napoletani - arriva a esordire nello show Made in Sud riuscendo ad arrivare insieme al programma in seconda serata su Rai2 dal 2013. Nel 2016 partecipa alla sesta edizione di "Tale e quale show". Nel cinema vanta due partecipazioni importanti: nel 2013 recita nel film di Neri Parenti "Colpi di fortuna", mentre nel 2015 in "Matrimonio al Sud" con Massimo Boldi.

La vita sentimentale di Fatima è segnata dall'incontro - proprio a Made in Sud - con il comico Luigi De Falco. I due si sono sposati nel 2016. ad Avellino, e tra i testimoni c'era anche l'attore e comico Biagio Izzo. De Falco fa parte del duo comico I Gemelli De Falco che si è perfezionato al Tam Tunnel: i due sono gemelli. Luigi ha quattro anni in più di Fatima. Se il marito sui social è abbastanza morigerato, Fatima invece è sempre scatenata e il suo profil Instagram è un tripudio di foto. Ai suoi quasi 220mila followers, Fatima va vedere spaccati di vita quotidiana come quando si mette ai fornelli ma anche tutta la sua bellezza mozzafiato, in particolar modo le sue gambe lasciate spesso scoperte. Attaccatissima alla sua città Napoli, non mancano foto di scorci o di paesaggi, così come diversi riferimenti a Diego Armando Maradona recentemente scomparso.

