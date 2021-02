Grande Fratello Vip 5, Andrea Zenga è il sogno hot di Dayane Mello che confessa: "Facevamo l'amore e tu piangevi" | Video

02 febbraio 2021 a

Dayane Mello ha sognato di fare l'amore con Andrea Zenga e lo rivela al diretto interessato nella casa del Grande Fratello Vip 5. Dayane non ha mai nascosto l'attrazione per Andrea, anche se il figlio dell'ex portiere della nazionale e allenatore, Walter Zenga, le abbia fatto capire di non essere interessato. La modella brasiliana ora gli ha raccontato di aver fatto un sogno davvero hot con loro due come protagonisti.

Ieri mattina infatti, Dayane Mello ha detto ad Andrea, con cui condivide la camera da letto del reality di Canale 5, raccontandogli dettagliatamene il suo sogno. Vai col racconto mentre i due (a distanza) sono sotto le coperte. “Andrea se sapessi cosa ho sognato con te… Che facevamo l’amore e tu piangevi! Eravamo in un loft bellissimo e facevamo l’amore, eri felice e piangevi”, ha confessato la Mello. Andrea è apparso in imbarazzo dopo aver ascoltato le parole della modella, mentre Samantha De Grenet che ascolta ha tentato di giustificare il pianto di Zenga con una battuta: “Andrea forse piangevi perché ti eri commosso”.

Alda D’Eusanio ha poi chiesto a Dayane Mello se fosse felice del sogno e lei ha ha risposto in modo affermativo: “Ovvio”. I fan del Grande Fratello Vip ricorderanno che durante il gioco del bacio sotto il vischio, in occasione delle feste di Natale, Dayane aveva baciato Andrea in bocca con passione e trasporto. Ma qualche giorno dopo Zenga aveva detto chiaramente che la modella non rispecchia il suo prototipo di donna. Anche la mamma di Andrea, Roberta Termali, ha bocciato l’ipotetica relazione tra i due come riporta Dagospia: “Ha tutto tranne che l’amore in mente in questo momento. Con lei credo che ci sia una similitudine di storia anche se la sua è veramente pazzesca… Non ti so dire se c’è un coinvolgimento sentimentale ma se ci fosse ben venga”.

