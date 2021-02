Stasera in tv, 2 febbraio, Fuori dal Coro su Rete4: ospiti e anticipazioni

02 febbraio 2021 a

Stasera in tv, martedì 2 febbraio 2021, torna l'appuntamento con "Fuori dal Coro" su Rete4, il talk di approfondimento sui fatti di attualità condotto da Mario Giordano. Focus su la crisi di Governo e degli scenari futuri: con collegamenti in diretta da Montecitorio, gli aggiornamenti sull’evoluzione della situazione politica e su eventuali dichiarazioni dei leader dei partiti di maggioranza. Conte Ter oppure governo di unità nazionale? Se ne discuterà in studio e tramite collegamenti ed è possibile che altri ospiti non comunicati si possano aggiungere nel corso della diretta considerate le tematiche di stretta attualità.

Ampio spazio verrà dedicato al tema delle cure domiciliari per il Covid: con il dottor Andrea Mangiagalli, medico di medicina generale presso l’Asl di Milano, e Luigi Cavanna, direttore del dipartimento di Oncoematologia dell’Ospedale di Piacenza. La trasmissione riaccenderà i riflettori su quelli che sono stati gli errori e i ritardi nell’ambito dell’organizzazione della campagna nazionale di vaccinazione anti-Covid e durante le fasi di approvvigionamento di vaccini, siringhe e dispostitivi medici di protezione individuale. In particolare terra banco anche in questo caso l'attualità con le prenotazioni per over 80 nel Lazio partite male nella giornata di lunedì e che ora hanno iniziato a funzionare, ma anche con la missione che ha intrapreso Guido Bertolaso. Il nuovo consulente della Lombardia ha detto che vuole vaccinare entro la fine di giugno tutta la popolazione lombarda. "E' possibile" ha dichiarato nella conferenza di questa mattina.

Tra gli ospiti che accompagneranno Mario Giordano nei vari argomenti che si preannunciano infuocati ci sono il giornalista e conduttore di Quarta Repubblica Nicola Porro, la cantante e presentatrice Iva Zanicchi, il giornalista Vittorio Feltri e il critico d'arte e politico Vittorio Sgarbi. Si preannuncia una puntata di sicuro interesse considerati gli argomenti in campo, gli ospiti della trasmissione e la verve del conduttore Giordano.

