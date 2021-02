Stasera in tv 2 febbraio, su Rai 2 c'è Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino: gli ospiti

02 febbraio 2021 a

Stasera in tv, martedì 1 febbraio, su Rai 2 torna protagonista Stefano De Martino. L'ex di Belen Rodriguez presenta la terza puntata di Stasera tutto è possibile, il commedy show dedicato al tema Oriente. Confermati gli ospiti fissi del programma: Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, che proporrà l'imitazione di Mara Venier. Ma ci saranno anche Sergio Friscia, Antonio Giuliani, Veronica Maya, Fatima Trotta e Fabio e Aurora dei The Jackal. Con loro l'immancabile mascotte, il Panda animato dal ballerino Egon Polzone.

Ospiti e protagonisti si metteranno in gioco cimentandosi in diverse prove. Dalla Stanza Inclinata, diventata una vera e propria icona del programma rai con il suo pavimento obbliquo. Ma ci saranno anche diversi altri giochi in puntata: dallo Speed quiz allo Stammi dietro dance; da Step Challenge a Segui il labiale; da Serenata Step a Cookie Face; da Cover Step a Elastic Speed; da Et voilà a Mimo senza fili e altri ancora. Naturalmente lo scopo della serata è quello di regalare ai telespettatori un po' di sorrisi e di buonumore in un momento particolarmente drammatico, per il Paese il più difficile dal Dopoguerra. E da questo punto di vista a Stefano De Martino non mancano le qualità, non soltanto artistiche, ma anche personali visto un carattere particolarmente apprezzato dal pubblico. Il comedy show che propone Rai 2 è prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. Gli spettatori, inoltre, lo possono commentare dal punto di vista social. E' ormai considerato ufficiale l'hashtag #staseratuttoepossibile. E gli aggiornamenti possono essere seguiti sui profili social ufficiali del programma.

Stefano De Martino è di Torre Annunziata, classe 1989, è un ballerino e conduttore televisivo. Dopo essersi imposto all'attenzione nazionale con Amici di Maria De Filippi, ha partecipato ad altri programmi, tra reality e non solo. E' stato e continua ad essere uno dei grandi protagonisti della cronaca rosa italiana. Prima compagno di Emma Marrone, poi fidanzato della showgirl Belen Rodriguez con cui si è sposato nel 2013 ed è diventato padre di Santiago. I due si sono separati nel 2015, sono tornati insieme nel 2019, ma si sono di nuovo lasciati nel 2020.

