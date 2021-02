7Cervelli, Marco Bocci ospite d'eccezione della puntata di Okkupèto di mercoledì 3 febbraio

02 febbraio 2021 a

Va in onda a partire dalle ore 23.30 di domani, mercoledì 3 febbraio, la dodicesima puntata di “Okkupèto”, il primo programma televisivo dei 7Cervelli. Come sempre, la puntata verrà trasmessa in contemporanea su Umbria TV, TRG, Radio Onda Libera e il nostro sito web del Corriere dell’Umbria dove è sempre in piattaforma insieme agli scherzi telefonici più belli di Luca e Fabrizio.

Video su questo argomento 7Cervelli, lo scherzo telefonico al titolare della pizzeria



Protagonisti degli scherzi saranno stavolta - secondo quanto comunica la produzione del programma - un noto pianista umbro, un playboy di paese e un lavoratore che rischia di dover posticipare il pensionamento. Non tutto però andrà secondo i piani dei 7Cervelli. Il programma prevede, come sempre, dei vip e stavolta il nome che è stato scelto è di quelli popolari. Un personaggio amato dal pubblico.

Ospite della puntata sarà infatti Marco Bocci, attore che, nonostante il successo raccolto negli anni, rimane fedele alla sua Umbria, in cui vive con la compagna Laura Chiatti (anche lei è stata ospite di successo di Okkupèto) e due figli. Nato a Marsciano, Bocci si è affermato sul piccolo schermo grazie a “Romanzo Criminale - La Serie”, in cui interpretava il commissario Nicola Scialoja. Ha trovato la consacrazione definitiva, poi, con il ruolo del vicequestore Domenico Calcaterra in “Squadra Antimafia”.

Video su questo argomento 7Cervelli, "da domani avrà un nuovo numero". Lo scherzo al telefono con reazione inattesa

Tra i suoi altri lavori di successo troviamo le serie TV “Solo”, di cui è protagonista dal 2016 al 2018 e “Made in Italy” (Prime Video). Nella primavera del 2018, inoltre, è stato giudice ad “Amici di Maria De Filippi” su Canale 5.

Tutti coloro che conoscono personaggi divertenti a cui fare scherzi e li vogliono segnalare alla produzione possono contattare il numero 351 9344354. Per i dettagli di questa puntata non rimane che vederla. Il conto alla rovescia è cominciato e ci sarà davvero da ridere con nuovi scherzi della coppia di Ramazzano - Le Pulci.

Video su questo argomento Guarda qui la nuova puntata di Okkupèto con gli scherzi al telefono dei 7Cervelli

