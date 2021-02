Rosanna Lambertucci, la regina delle "diete" fra successi ed eventi tragici. Vita privata e professionale

02 febbraio 2021 a

Rosanna Lambertucci ancora protagonista in tv. Sarà fra gli ospiti "Affetti stabili" per meglio dire del programma Oggi è un altro giorno in onda su Rai1 oggi martedì 2 febbraio 2021 alle ore 14.

“La signora delle diete”, così viene definita Rosanna per la sua incredibile esperienza nel settore del benessere e dell’alimentazione, la conduttrice e giornalista romana è un autentico personaggio. Sia come conduttrice, pioniera tv dei programma di alimentazione sana, che autrice di testi sempre sull'argomento. Si è sempre dimostrata come una donna solare, determinata e socievole, ma alle sue spalle ha un passato abbastanza tragico.

Classe 1945, Rosanna Lambertucci è nata a Roma il 30 novembre, sotto il segno zodiacale del Sagittario, ha cominciato la sua carriera nei media alla radio.



Lambertucci si occupava i della rubrica Domande a Radiodue proprio per conto della Rai. Successivamente, è passata sul piccolo schermo: ha condotto un programma di salute con cui ha accumulato ben 17 edizioni. Nel corso della sua carriera, Rosanna ha preso parte a diverse trasmissioni televisive, tra cui Luna Park, Domenica In… Salute e altre ancora. Ha collaborato con diverse testate giornalistiche, tra cui Grazia e Gente.

Nonostante la notorietà, Rosanna Lambertucci ha sempre cercato di tenere lontana dai riflettori la sua vita privata. Alcuni dettagli circa il suo privato, però, sono stati comunicati da lei stessa, soprattutto durante una puntata di Vieni da Me condotto da Caterina Balivo. La conduttrice è stata sposata con Alberto Amodei per diverso tempo da cui ha avuto anche una figlia di nome Angelica, e questo è noto. Nel salottino di Caterina Balivo, però, ha raccontato di un evento tragico che appartiene al suo passato: prima di Angelica, Rosanna e Alberto erano diventati genitori di Elisa, una bambina che, purtroppo, è venuta a mancare a soli 3 giorni di vita.

Poco si sa della sua vita privata oggi, ma Rosanna è molto attiva sui social ed è seguitissima. Ha due gatti bellissimi che mostra con video, foto e ovviamente commenti.

