Jonathan Bazzi, lo scrittore che ha incantato con il libro Febbre: l'amore per il compagno Marius, la vita privata, l'infanzia e il mondo Lgbt

Lui è nato a Milano nel 1985. E' considerato lo scrittore esordiente più apprezzato dell'anno appena passato e il suo romanzo Febbre (uscito per Fandango a maggio 2019) è riuscito a conquistare addirittura un posto nel gruppo dei finalisti del Premio Strega. Il giovane scrittore è Jonathan Bazzi, cresciuto a Rozzano, estrema periferia sud di Milano, laureato in Filosofia, appassionato della tradizione letteraria femminile, ma anche dei dibattiti sulle questioni di genere. Ha già collaborato con varie testate e magazine, poi la scrittura del suo primo libro, un romanzo autobiografico che affronta in maniera diretta temi come la marginalità della periferia, le difficoltà di una infanzia con i genitori divisi, la sieropositività, l'omosessualità, l'omofobia.

Cresciuto da nonni e zii, si definisce sessualmente fluido e ha un compagno che si chiama Marius. Il libro ha conquistato l'interesse generale e proiettato Bazzi all'attenzione generale di più di un mondo: quello dell'editoria, quello Lgbt e quello delle trasmissioni dedicate proprio a libri e scrittori. Oggi, martedì 2 febbraio, sarà ospite di Oggi è un altro giorno, il programma condotto dalle 14 su Rai 1 da Serena Bortone. In una recente intervista ha spiegato che temeva che il suo libro restasse confinato nel mondo Lgbt e che forse aver usato il proprio vissuto personale per affrontare aspetti e temi delicati, abbia favorito la diffusione dell'opera.

Grande appassionato di social, ama molto anche l'immagine e la moda. Inizialmente si era iscritto all'accademia di Brera, poi è passato a Filosofia. Lo scrittore sta già lavorando a quella che dovrebbe essere la sua seconda opera e non esclude nemmeno che possa trattare altri temi legati alla propria vita, come ha sempre fatto, visto che già alla fine del 2016 decise di parlare pubblicamente della sua sieropositività con un articolo (“Ho l’hiv e per proteggermi vi racconterò tutto”) diffuso in occasione della Giornata Mondiale contro l’Aids. Ma intanto il primo libro è destinato a diventare un film, progetto che forse non avrebbe mai immaginato.

