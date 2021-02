Celebrity Hunted, i partecipanti della nuova edizione. Cifre da capogiro da Amazon ai vip che si metteranno in fuga

02 febbraio 2021 a

Celebrity Hunted è il nuovo reality vip prodotto da Amazon e arrivato alla seconda edizione. Si tratta di una caccia all'uomo sotto i riflettori: vince il vip in fuga che si salva senza essere acciuffato dagli investigatori. Il cast è stellare così come i cachet. Lo racconta Giuseppe Candela nella sua rubrica Lume di Candela su Dagospia. Bene, le tasche dei partecipanti saranno davvero ricche.

I volti dei partecipanti sono noti e tutti sulla cresta dell'onda: l’attrice e presentatrice Vanessa Incontrada, l’attore Stefano Accorsi, la cantante Elodie in coppia con la rapper Myss Keta, la presentatrice televisiva e radiofonica Diletta Leotta, la popstar Achille Lauro e il produttore discografico Boss Doms. Il colosso americano della distribuzione, rivale di Netflix e Sky e ormai concorrente spietato delle tv generaliste "classiche", sembra voler puntare davvero in alto. Partecipare a Celebrity Hunted non è più solo una divertente sfida professionale ma di cachet. Non è chiaro quanto il tariffario si differenzi da vip a vip ma "per la loro partecipazione, stando ad alcune voci raccolte da Dagospia, i nomi più forti avrebbero incassato cifre shock: tra i 300 e i 400 mila euro". Numeri impensabili per la tv generalista.

Il gioco: ricercati, singolarmente o in coppia, dovranno scappare in tutta Italia per 14 giorni, con a disposizione solo un cellulare di vecchia generazione e una carta che consente il prelievo di un massimo di 70 euro al giorno, braccati dai cosiddetti Cacciatori, un team di professionisti del settore investigativo organizzati in 5 squadre operative preposte alla cattura fisica dei personaggi, i quali sono coordinati dal Quartier Generale a Roma, che ha il compito di effettuare le attività investigative e di intelligence. Le coppie hanno la possibilità di potersi dividere, e nel caso solo uno di loro venga catturato l'altro potrà comunque continuare il suo percorso. Il dodicesimo giorno, solo i ricercati riceveranno la posizione del punto di estrazione, e chi riuscirà a raggiungerlo senza farsi catturare vincerà il gioco. La seconda edizione scatterà da Venezia.

